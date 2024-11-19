19 ноября 2024

В центре Кургана светофор стал разговаривать с пешеходами. Видео

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В Кургане появился голосовой светофор
В Кургане появился голосовой светофор Фото:

На перекрестке улиц Гоголя и Ленина в Кургане введена новая система предупреждения для пешеходов. Оборудование голосом информирует горожан о начале и окончании разрешенного перехода дороги. Об этом рассказали в управление дорожного хозяйства Кургана.

«На светофоре, установленном на пересечении улиц Гоголя — Ленина, добавлено специальное оборудование. Оно позволяет предупреждать пешеходов о начале и окончании перехода голосовым сообщением», — информирует паблик управления в соцсети «ВКонтакте». 

Как только на пешеходном светофоре загорается зеленый сигнал, активизируется громкоговоритель. Он сообщает: «Переход разрешен», обеспечивая таким образом дополнительную безопасность пешеходам. При появлении красного сигнала система также оповещает: «Переход запрещен».

Такие меры направлены на повышение безопасности пешеходов, особенно для лиц с ограниченными возможностями зрения. Нововведение помогает избежать дорожно-транспортных происшествий и способствует более организованному и безопасному движению через дорогу.

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На перекрестке улиц Гоголя и Ленина в Кургане введена новая система предупреждения для пешеходов. Оборудование голосом информирует горожан о начале и окончании разрешенного перехода дороги. Об этом рассказали в управление дорожного хозяйства Кургана. «На светофоре, установленном на пересечении улиц Гоголя — Ленина, добавлено специальное оборудование. Оно позволяет предупреждать пешеходов о начале и окончании перехода голосовым сообщением», — информирует паблик управления в соцсети «ВКонтакте».  Как только на пешеходном светофоре загорается зеленый сигнал, активизируется громкоговоритель. Он сообщает: «Переход разрешен», обеспечивая таким образом дополнительную безопасность пешеходам. При появлении красного сигнала система также оповещает: «Переход запрещен». Такие меры направлены на повышение безопасности пешеходов, особенно для лиц с ограниченными возможностями зрения. Нововведение помогает избежать дорожно-транспортных происшествий и способствует более организованному и безопасному движению через дорогу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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