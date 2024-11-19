На перекрестке улиц Гоголя и Ленина в Кургане введена новая система предупреждения для пешеходов. Оборудование голосом информирует горожан о начале и окончании разрешенного перехода дороги. Об этом рассказали в управление дорожного хозяйства Кургана.
«На светофоре, установленном на пересечении улиц Гоголя — Ленина, добавлено специальное оборудование. Оно позволяет предупреждать пешеходов о начале и окончании перехода голосовым сообщением», — информирует паблик управления в соцсети «ВКонтакте».
Как только на пешеходном светофоре загорается зеленый сигнал, активизируется громкоговоритель. Он сообщает: «Переход разрешен», обеспечивая таким образом дополнительную безопасность пешеходам. При появлении красного сигнала система также оповещает: «Переход запрещен».
Такие меры направлены на повышение безопасности пешеходов, особенно для лиц с ограниченными возможностями зрения. Нововведение помогает избежать дорожно-транспортных происшествий и способствует более организованному и безопасному движению через дорогу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!