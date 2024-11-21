В Сургуте двух школьников поставят на учет за поддержку терроризма и ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подросткам грозит постановка на учет за поддержку террористической организации и дискредитацию ВС РФ
Подросткам грозит постановка на учет за поддержку террористической организации и дискредитацию ВС РФ Фото:

В Сургуте (ХМАО) двое подростков будут поставлены на учет в правоохранительных органах — один из них пропагандировал идеи террористической организации, а другой высказывал поддержку ВСУ. Об этом сообщает telegram-канал администрации «Безопасный Сургут».

Один несовершеннолетний создал канал, поддерживающий террористическое движение […]. Другой несовершеннолетний на уроке в школе выкрикивал «Слава Украине» (лозунг признан экстремистским в РФ), а также в telegram-канале вел переписку, допуская высказывания, дискредитирующие вооруженные силы РФ», — сообщает telegram-канал.

Администрация города провела заседание комиссии с участием правоохранительных органов и родителей несовершеннолетних. Семьям будет оказана психологическая и методическая поддержка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) двое подростков будут поставлены на учет в правоохранительных органах — один из них пропагандировал идеи террористической организации, а другой высказывал поддержку ВСУ. Об этом сообщает telegram-канал администрации «Безопасный Сургут». Один несовершеннолетний создал канал, поддерживающий террористическое движение […]. Другой несовершеннолетний на уроке в школе выкрикивал «Слава Украине» (лозунг признан экстремистским в РФ), а также в telegram-канале вел переписку, допуская высказывания, дискредитирующие вооруженные силы РФ», — сообщает telegram-канал. Администрация города провела заседание комиссии с участием правоохранительных органов и родителей несовершеннолетних. Семьям будет оказана психологическая и методическая поддержка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...