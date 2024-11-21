В Сургуте двух школьников поставят на учет за поддержку терроризма и ВСУ

В Сургуте (ХМАО) двое подростков будут поставлены на учет в правоохранительных органах — один из них пропагандировал идеи террористической организации, а другой высказывал поддержку ВСУ. Об этом сообщает telegram-канал администрации «Безопасный Сургут».
Один несовершеннолетний создал канал, поддерживающий террористическое движение […]. Другой несовершеннолетний на уроке в школе выкрикивал «Слава Украине» (лозунг признан экстремистским в РФ), а также в telegram-канале вел переписку, допуская высказывания, дискредитирующие вооруженные силы РФ», — сообщает telegram-канал.
Администрация города провела заседание комиссии с участием правоохранительных органов и родителей несовершеннолетних. Семьям будет оказана психологическая и методическая поддержка.
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