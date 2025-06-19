Сургутяне просят мэра возобновить автобусные маршруты, которые были отменены

Жители Сургута просят главу города Максима Слепова вернуть автобусные маршруты, которые были отменены. Свои просьбы сургутяне оставляют в соцсетях мэра.
«С аэропорта нет пассажирского автобуса. Раньше ходил №21 — через весь город на прямую, а сейчас очень неудобно ездить, только на такси. Пустите, пожалуйста, автобус!» — написала девушка в комментариях официального telegram-канала Слепова.
Югорчане пояснили, что уже более двух лет просят запустить автобус до аэропорта, так как на других маршрутах очень долго ехать. Также жители города просят вернуть маршрут №1, который ранее проезжал все значимые районы.
В мэрию города направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!