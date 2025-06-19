19 июня 2025

Сургутяне просят мэра возобновить автобусные маршруты, которые были отменены

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутяне просят вернуть два маршрута
Сургутяне просят вернуть два маршрута Фото:

Жители Сургута просят главу города Максима Слепова вернуть автобусные маршруты, которые были отменены. Свои просьбы сургутяне оставляют в соцсетях мэра.

«С аэропорта нет пассажирского автобуса. Раньше ходил №21 — через весь город на прямую, а сейчас очень неудобно ездить, только на такси. Пустите, пожалуйста, автобус!» — написала девушка в комментариях официального telegram-канала Слепова.

Югорчане пояснили, что уже более двух лет просят запустить автобус до аэропорта, так как на других маршрутах очень долго ехать. Также жители города просят вернуть маршрут №1, который ранее проезжал все значимые районы.

В мэрию города направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.

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Жители Сургута просят главу города Максима Слепова вернуть автобусные маршруты, которые были отменены. Свои просьбы сургутяне оставляют в соцсетях мэра. «С аэропорта нет пассажирского автобуса. Раньше ходил №21 — через весь город на прямую, а сейчас очень неудобно ездить, только на такси. Пустите, пожалуйста, автобус!» — написала девушка в комментариях официального telegram-канала Слепова. Югорчане пояснили, что уже более двух лет просят запустить автобус до аэропорта, так как на других маршрутах очень долго ехать. Также жители города просят вернуть маршрут №1, который ранее проезжал все значимые районы. В мэрию города направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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