19 июня 2025

Прокуратура ХМАО помогла получить участнику СВО выплату за ранение

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура через суд добилась выплат для участника СВО
Прокуратура через суд добилась выплат для участника СВО Фото:

В Нефтеюганске прокуратура помогла получить выплату в полмиллиона рублей ветерану СВО, в которой ему ранее было отказано Агентством социального благополучия. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В результате прокурорского вмешательства участник специальной военной операции получил единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба. Суд удовлетворил исковые требования прокурора.

Ранее URA.RU писало, что омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова помогла военнослужащему из Урая, которого лишили выплат. Она обратилась в военную прокуратуру и добилась восстановления прав ветерана.

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В Нефтеюганске прокуратура помогла получить выплату в полмиллиона рублей ветерану СВО, в которой ему ранее было отказано Агентством социального благополучия. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «В результате прокурорского вмешательства участник специальной военной операции получил единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба. Суд удовлетворил исковые требования прокурора. Ранее URA.RU писало, что омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова помогла военнослужащему из Урая, которого лишили выплат. Она обратилась в военную прокуратуру и добилась восстановления прав ветерана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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