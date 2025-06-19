Прокуратура ХМАО помогла получить участнику СВО выплату за ранение

В Нефтеюганске прокуратура помогла получить выплату в полмиллиона рублей ветерану СВО, в которой ему ранее было отказано Агентством социального благополучия. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«В результате прокурорского вмешательства участник специальной военной операции получил единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба. Суд удовлетворил исковые требования прокурора.
Ранее URA.RU писало, что омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова помогла военнослужащему из Урая, которого лишили выплат. Она обратилась в военную прокуратуру и добилась восстановления прав ветерана.
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