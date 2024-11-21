Синоптики выяснили, какая погода ждет Тюменскую область зимой

По прогнозам синоптиков, начало зимы в Тюменской области будет теплым и снежным
© Служба новостей «URA.RU»
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В декабре Тюменскую область ждут обильные снегопады
В декабре Тюменскую область ждут обильные снегопады Фото:

В декабре средняя температура воздуха на территории Тюменской области редко будет превышать отметку -10 градусов. Об этом сообщает официальный сайт сервиса Gismeteo. При этом, по прогнозам синоптиков, в начале зимы на территории региона ожидаются обильные снегопады.

«По прогнозам, в период с 1 по 22 декабря минимальная температура воздуха составит -11 градусов. Максимальная — -5 градусов. Ближе к середине месяца на территории региона ожидаются сильные снегопады», — указано в прогнозе Gismeteo.

Ранее URA.RU писало о том, что до конца ноября в Тюменской области сохранится «весенняя погода». Среднесуточная температура воздуха будет колебаться в пределах от -1 до 3 градусов по шкале Цельсия.

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В декабре средняя температура воздуха на территории Тюменской области редко будет превышать отметку -10 градусов. Об этом сообщает официальный сайт сервиса Gismeteo. При этом, по прогнозам синоптиков, в начале зимы на территории региона ожидаются обильные снегопады. «По прогнозам, в период с 1 по 22 декабря минимальная температура воздуха составит -11 градусов. Максимальная — -5 градусов. Ближе к середине месяца на территории региона ожидаются сильные снегопады», — указано в прогнозе Gismeteo. Ранее URA.RU писало о том, что до конца ноября в Тюменской области сохранится «весенняя погода». Среднесуточная температура воздуха будет колебаться в пределах от -1 до 3 градусов по шкале Цельсия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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