Синоптики выяснили, какая погода ждет Тюменскую область зимой

В декабре средняя температура воздуха на территории Тюменской области редко будет превышать отметку -10 градусов. Об этом сообщает официальный сайт сервиса Gismeteo. При этом, по прогнозам синоптиков, в начале зимы на территории региона ожидаются обильные снегопады.
«По прогнозам, в период с 1 по 22 декабря минимальная температура воздуха составит -11 градусов. Максимальная — -5 градусов. Ближе к середине месяца на территории региона ожидаются сильные снегопады», — указано в прогнозе Gismeteo.
Ранее URA.RU писало о том, что до конца ноября в Тюменской области сохранится «весенняя погода». Среднесуточная температура воздуха будет колебаться в пределах от -1 до 3 градусов по шкале Цельсия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!