21 ноября 2024

Тюменские автобусы попали под проверку из-за частых аварий

Тюменские автобусы проверят на безопасность
© Служба новостей «URA.RU»
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За последнее время ДТП у автобусами участились
За последнее время ДТП у автобусами участились Фото:

Из-за частых ДТП, в которых попадали автобусы, пройдут массовые проверки общественного транспорта на безопасность. Об этом сообщили в городской администрации.

«В Тюмени сотрудники Госавтоинспекции проведут дополнительные мероприятия по безопасности пассажирских перевозок в связи с тем, что в областном центре участились дорожно-транспортные происшествия с участием автобусов. Совместно с сотрудниками дорожной инспекции в рейдах примут участие представители городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта», — сообщили в мэрии.

За последнее время в Тюмени участились случаи, где в аварии попадал общественный транспорт. Так 21 ноября в ДТП столкнулись два автобуса. В результате происшествия травмы получили четыре человека.

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Из-за частых ДТП, в которых попадали автобусы, пройдут массовые проверки общественного транспорта на безопасность. Об этом сообщили в городской администрации. «В Тюмени сотрудники Госавтоинспекции проведут дополнительные мероприятия по безопасности пассажирских перевозок в связи с тем, что в областном центре участились дорожно-транспортные происшествия с участием автобусов. Совместно с сотрудниками дорожной инспекции в рейдах примут участие представители городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта», — сообщили в мэрии. За последнее время в Тюмени участились случаи, где в аварии попадал общественный транспорт. Так 21 ноября в ДТП столкнулись два автобуса. В результате происшествия травмы получили четыре человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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