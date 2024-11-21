Тюменские автобусы попали под проверку из-за частых аварий

Из-за частых ДТП, в которых попадали автобусы, пройдут массовые проверки общественного транспорта на безопасность. Об этом сообщили в городской администрации.
«В Тюмени сотрудники Госавтоинспекции проведут дополнительные мероприятия по безопасности пассажирских перевозок в связи с тем, что в областном центре участились дорожно-транспортные происшествия с участием автобусов. Совместно с сотрудниками дорожной инспекции в рейдах примут участие представители городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта», — сообщили в мэрии.
За последнее время в Тюмени участились случаи, где в аварии попадал общественный транспорт. Так 21 ноября в ДТП столкнулись два автобуса. В результате происшествия травмы получили четыре человека.
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