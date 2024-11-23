23 ноября 2024
22 ноября 2024

В Тюменской области проживают почти 19 тысяч многодетных матерей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Около 1300 тюменок имеют пять и более детей
Около 1300 тюменок имеют пять и более детей Фото:

В Тюменской области проживает 123 тысячи семей. Большинство из них — 54,2 тысячи и 50,1 тысячи — имеют одного и два ребенка, соответственно, а 18,7 тысяч — три и более. Информацию об этом опубликовал Тюменьстат.

«В Тюменской области проживает 871,2 тысячи женщин. При этом, состоят в браке и имеют детей только 123 тысячи. У большинства — 54,2 тысячи человек — один ребенок в семье, у 50,1 тысячи — два, на три ребенка осмелились только 14,6 тысяч тюменок, а на четыре, пять (и более) 2800 и 1300 человек, соответственно», — написано на сайте ведомства.

При этом, рождаемость мальчиков в превышает рождаемость девочек. Так за год в регионе на свет появилось 8966 детей мужского пола и 8217 — женского.

Средний возраст матерей в ХМАО равен 28,9 годам. При этом, большинство тюменок предпочитают рожать после 30 — количество детей, которые родились, когда матери было 30-34 года равно 4855. Чуть меньше, когда женщинам было 25-29 лет — 4431.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жительниц региона с Днем матери. Он сказал, что «мама» — это первое и самое главное слово, которое узнает человек.

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В Тюменской области проживает 123 тысячи семей. Большинство из них — 54,2 тысячи и 50,1 тысячи — имеют одного и два ребенка, соответственно, а 18,7 тысяч — три и более. Информацию об этом опубликовал Тюменьстат. «В Тюменской области проживает 871,2 тысячи женщин. При этом, состоят в браке и имеют детей только 123 тысячи. У большинства — 54,2 тысячи человек — один ребенок в семье, у 50,1 тысячи — два, на три ребенка осмелились только 14,6 тысяч тюменок, а на четыре, пять (и более) 2800 и 1300 человек, соответственно», — написано на сайте ведомства. При этом, рождаемость мальчиков в превышает рождаемость девочек. Так за год в регионе на свет появилось 8966 детей мужского пола и 8217 — женского. Средний возраст матерей в ХМАО равен 28,9 годам. При этом, большинство тюменок предпочитают рожать после 30 — количество детей, которые родились, когда матери было 30-34 года равно 4855. Чуть меньше, когда женщинам было 25-29 лет — 4431. Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жительниц региона с Днем матери. Он сказал, что «мама» — это первое и самое главное слово, которое узнает человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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