24 ноября 2024
23 ноября 2024

Телефонная будка без телефона начала работу в Ноябрьске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Будку в «английском стиле» в Ноябрьске окрасили в зеленый цвет (фото из архива)
Будку в «английском стиле» в Ноябрьске окрасили в зеленый цвет (фото из архива) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) начала работать телефонная будка в английском стиле. Правда, телефонного аппарата внутри нет, сообщается в социальных сетях.

«Телефонную будку за один миллион рублей наконец-то открыли в Ноябрьске», — сообщает telegram-канал «Реальный Ноябрьск». Но поговорить внутри нового арт-объекта можно лишь по принесенным с собой средствам мобильной связи.

Будка «в английском стиле» выкрашена в зеленый цвет, изнутри обогревается. Внутри есть Wi-Fi и устройства для зарядки мобильного телефона.

Телефонную будку в «английском стиле» открыли в Ноябрьске
Телефонную будку в «английском стиле» открыли в Ноябрьске
Фото:

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В Ноябрьске (ЯНАО) начала работать телефонная будка в английском стиле. Правда, телефонного аппарата внутри нет, сообщается в социальных сетях. «Телефонную будку за один миллион рублей наконец-то открыли в Ноябрьске», — сообщает telegram-канал «Реальный Ноябрьск». Но поговорить внутри нового арт-объекта можно лишь по принесенным с собой средствам мобильной связи. Будка «в английском стиле» выкрашена в зеленый цвет, изнутри обогревается. Внутри есть Wi-Fi и устройства для зарядки мобильного телефона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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