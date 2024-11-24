Будку в «английском стиле» в Ноябрьске окрасили в зеленый цвет (фото из архива)
В Ноябрьске (ЯНАО) начала работать телефонная будка в английском стиле. Правда, телефонного аппарата внутри нет, сообщается в социальных сетях.
«Телефонную будку за один миллион рублей наконец-то открыли в Ноябрьске», — сообщает telegram-канал «Реальный Ноябрьск». Но поговорить внутри нового арт-объекта можно лишь по принесенным с собой средствам мобильной связи.
Будка «в английском стиле» выкрашена в зеленый цвет, изнутри обогревается. Внутри есть Wi-Fi и устройства для зарядки мобильного телефона.
Телефонную будку в «английском стиле» открыли в Ноябрьске
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