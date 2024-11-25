Фильм с участием губернатора Моора собрал более миллиона просмотров

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Моор рассказал о развитии бизнеса в регионе
Моор рассказал о развитии бизнеса в регионе Фото:

Фильм о развитии бизнеса в Тюменской области «Новые русские: Перезагрузка» собрал более миллиона просмотров. В проекте принял участие глава региона Александр Моор. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.

«Документальный фильм с участием Александра Моора собрал более одного миллиона уникальных просмотров. Губернатор Тюменской области рассказал, как привлекают инвестиции в регион, а также о развитии бизнеса», — сообщили в инфоцентре.

Ранее URA.RU писало, что в кинотеатрах России покажут мелодраму «Юрка», которая была снята в Тюмени. Для горожан премьера состоялась 28 октября, а для жителей других регионов 31 октября.

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Фильм о развитии бизнеса в Тюменской области «Новые русские: Перезагрузка» собрал более миллиона просмотров. В проекте принял участие глава региона Александр Моор. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. «Документальный фильм с участием Александра Моора собрал более одного миллиона уникальных просмотров. Губернатор Тюменской области рассказал, как привлекают инвестиции в регион, а также о развитии бизнеса», — сообщили в инфоцентре. Ранее URA.RU писало, что в кинотеатрах России покажут мелодраму «Юрка», которая была снята в Тюмени. Для горожан премьера состоялась 28 октября, а для жителей других регионов 31 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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