26 ноября 2024

Из тюменского ТЦ на носилках вынесли пожарного. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения пожарных прошли в тюменском ТЦ «Колумб» (архивное фото)
Учения пожарных прошли в тюменском ТЦ «Колумб» (архивное фото) Фото:

В Тюмени из торгового центра «Колумб» на носилках вынесли пожарного. Видео в редакцию URA.RU прислала читательница. Как выяснилось, с мужчиной все в порядке, а происходящее — учения.

«Что-то случилось в „Колумбе“. Одного из пожарных вынесли на носилках из здания, где расположен подземный паркинг. Самого тушения не было, воду не использовали», — написала в URA.RU жительница города.

В МЧС сообщили, что происходящее является учениями. В плановом режиме пожарные отрабатывают схемы действий в случае ЧП.

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В Тюмени из торгового центра «Колумб» на носилках вынесли пожарного. Видео в редакцию URA.RU прислала читательница. Как выяснилось, с мужчиной все в порядке, а происходящее — учения. «Что-то случилось в „Колумбе“. Одного из пожарных вынесли на носилках из здания, где расположен подземный паркинг. Самого тушения не было, воду не использовали», — написала в URA.RU жительница города. В МЧС сообщили, что происходящее является учениями. В плановом режиме пожарные отрабатывают схемы действий в случае ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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