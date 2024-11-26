Учения пожарных прошли в тюменском ТЦ «Колумб» (архивное фото)
В Тюмени из торгового центра «Колумб» на носилках вынесли пожарного. Видео в редакцию URA.RU прислала читательница. Как выяснилось, с мужчиной все в порядке, а происходящее — учения.
«Что-то случилось в „Колумбе“. Одного из пожарных вынесли на носилках из здания, где расположен подземный паркинг. Самого тушения не было, воду не использовали», — написала в URA.RU жительница города.
В МЧС сообщили, что происходящее является учениями. В плановом режиме пожарные отрабатывают схемы действий в случае ЧП.
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