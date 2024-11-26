Чем известен в Кургане депутат Камшилов, дочерей которого задержали силовики

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Кургане Елену и Марину Камшиловых. Обе являются дочерями депутата Курганской гордумы Ивана Камшилова. URA.RU расскажет, чем известен политик в кругах общественной жизни города.
Ранние годы и образование
Иван Камшилов, депутат Курганской городской Думы VIII созыва, родился 14 февраля 1949 года в селе Введенское Кетовского района Курганской области. Он окончил Введенскую среднюю школу, после чего поступил в Курганский машиностроительный институт, где получил степень инженера-экономиста. Во время учебы Иван активно участвовал в студенческих строительных отрядах, занимаясь электрификацией восточных районов Курганской области.
Профессиональный путь
После окончания института Камшилов был распределен на должность начальника планового отдела пассажирского предприятия в Уфе, однако через год вернулся в Курган, где начал преподавательскую деятельность в КМИ. Он закончил очную аспирантуру при Московском институте управления и защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. С 1976 по 1992 год Иван работал в Курганском машиностроительном институте, занимая должности от старшего преподавателя до заместителя декана экономического факультета по научной работе. Он опубликовал более 60 научных работ и активно занимается научно-исследовательской деятельностью.
Депутатская деятельность
В настоящее время Иван Камшилов является депутатом Курганской городской Думы и входит в список Курганского городского отделения Коммунистической партии Российской Федерации. Он активно участвует в работе постоянных комиссий: по развитию городского хозяйства, градостроительству и земельным ресурсам; по местному самоуправлению, Регламенту городской Думы и депутатской этике.
Текущая деятельность
Иван Камшилов также занимает должность руководителя Национального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль». Он активно занимается разработкой программ социально-экономического развития Курганской области.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане задержали сестер Камшиловых и еще несколько человек. Источники утверждают, что это связано с групповым мошенничеством на дорогах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!