26 ноября 2024

Чем известен в Кургане депутат Камшилов, дочерей которого задержали силовики

Дочерей курганского депутата Камшилова задержали силовики
© Служба новостей «URA.RU»
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Дочерей Ивана Камшилова задержали силовики
Дочерей Ивана Камшилова задержали силовики Фото:

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Кургане Елену и Марину Камшиловых. Обе являются дочерями депутата Курганской гордумы Ивана Камшилова. URA.RU расскажет, чем известен политик в кругах общественной жизни города.

Ранние годы и образование

Иван Камшилов, депутат Курганской городской Думы VIII созыва, родился 14 февраля 1949 года в селе Введенское Кетовского района Курганской области. Он окончил Введенскую среднюю школу, после чего поступил в Курганский машиностроительный институт, где получил степень инженера-экономиста. Во время учебы Иван активно участвовал в студенческих строительных отрядах, занимаясь электрификацией восточных районов Курганской области.

Профессиональный путь

После окончания института Камшилов был распределен на должность начальника планового отдела пассажирского предприятия в Уфе, однако через год вернулся в Курган, где начал преподавательскую деятельность в КМИ. Он закончил очную аспирантуру при Московском институте управления и защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. С 1976 по 1992 год Иван работал в Курганском машиностроительном институте, занимая должности от старшего преподавателя до заместителя декана экономического факультета по научной работе. Он опубликовал более 60 научных работ и активно занимается научно-исследовательской деятельностью.

Депутатская деятельность

В настоящее время Иван Камшилов является депутатом Курганской городской Думы и входит в список Курганского городского отделения Коммунистической партии Российской Федерации. Он активно участвует в работе постоянных комиссий: по развитию городского хозяйства, градостроительству и земельным ресурсам; по местному самоуправлению, Регламенту городской Думы и депутатской этике.

Текущая деятельность

Иван Камшилов также занимает должность руководителя Национального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль». Он активно занимается разработкой программ социально-экономического развития Курганской области.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане задержали сестер Камшиловых и еще несколько человек. Источники утверждают, что это связано с групповым мошенничеством на дорогах.

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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Кургане Елену и Марину Камшиловых. Обе являются дочерями депутата Курганской гордумы Ивана Камшилова. URA.RU расскажет, чем известен политик в кругах общественной жизни города. Ранние годы и образование Иван Камшилов, депутат Курганской городской Думы VIII созыва, родился 14 февраля 1949 года в селе Введенское Кетовского района Курганской области. Он окончил Введенскую среднюю школу, после чего поступил в Курганский машиностроительный институт, где получил степень инженера-экономиста. Во время учебы Иван активно участвовал в студенческих строительных отрядах, занимаясь электрификацией восточных районов Курганской области. Профессиональный путь После окончания института Камшилов был распределен на должность начальника планового отдела пассажирского предприятия в Уфе, однако через год вернулся в Курган, где начал преподавательскую деятельность в КМИ. Он закончил очную аспирантуру при Московском институте управления и защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. С 1976 по 1992 год Иван работал в Курганском машиностроительном институте, занимая должности от старшего преподавателя до заместителя декана экономического факультета по научной работе. Он опубликовал более 60 научных работ и активно занимается научно-исследовательской деятельностью. Депутатская деятельность В настоящее время Иван Камшилов является депутатом Курганской городской Думы и входит в список Курганского городского отделения Коммунистической партии Российской Федерации. Он активно участвует в работе постоянных комиссий: по развитию городского хозяйства, градостроительству и земельным ресурсам; по местному самоуправлению, Регламенту городской Думы и депутатской этике. Текущая деятельность Иван Камшилов также занимает должность руководителя Национального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль». Он активно занимается разработкой программ социально-экономического развития Курганской области. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане задержали сестер Камшиловых и еще несколько человек. Источники утверждают, что это связано с групповым мошенничеством на дорогах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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