Полгода возле школы в Златоусте чиновники не могут устранить локальный потоп. Фото

В Златоусте полгода не могут устранить локальный потоп у школы

28 ноября 2024 в 17:22 Размер текста - 17 +

Детей на время даже оставляли без воды (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Почти полгода около школы №90 в Златоусте Челябинской области чиновники не могут устранить локальный потоп. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального Общероссийского Народного фронта (ОНФ). «Курьезная ситуация вокруг текущего ручья в Златоусте: почти полгода у школы №90 не устраняют локальный потоп. Пока вода льется под ноги детям, чиновники льют воду на бесконечных совещаниях по проблеме», — сообщили в пресс-службе ОНФ. Территорию у торца школы затопило в июне. Родители оповестили мэрию. В середине сентября родители поинтересовались, планируется ли что-то предпринимать в связи с потопом. Тогда им сообщили, что в школе решено выключить воду. 30 сентября обещание было выполнено, и дети остались без воды. К 7 ноября ручей замерз, а затопленная территория у школы превратилась в каток. Родители снова написали обращение в администрацию. Но им ответили, что пока решение по проблеме не принято. Народный фронт просит прокуратуру принять участие в очередном совещании в Златоусте по школе №90. Потоп возле школы №90 в Златоусте Telegram-канал «Народный фронт Челябинской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Почти полгода около школы №90 в Златоусте Челябинской области чиновники не могут устранить локальный потоп. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального Общероссийского Народного фронта (ОНФ). «Курьезная ситуация вокруг текущего ручья в Златоусте: почти полгода у школы №90 не устраняют локальный потоп. Пока вода льется под ноги детям, чиновники льют воду на бесконечных совещаниях по проблеме», — сообщили в пресс-службе ОНФ. Территорию у торца школы затопило в июне. Родители оповестили мэрию. В середине сентября родители поинтересовались, планируется ли что-то предпринимать в связи с потопом. Тогда им сообщили, что в школе решено выключить воду. 30 сентября обещание было выполнено, и дети остались без воды. К 7 ноября ручей замерз, а затопленная территория у школы превратилась в каток. Родители снова написали обращение в администрацию. Но им ответили, что пока решение по проблеме не принято. Народный фронт просит прокуратуру принять участие в очередном совещании в Златоусте по школе №90.