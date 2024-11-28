Полгода возле школы в Златоусте чиновники не могут устранить локальный потоп. Фото

В Златоусте полгода не могут устранить локальный потоп у школы
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Прорыв горячей воды на улице Крылова. Екатеринбург, мчс, затопление, спасатели, горячая вода, детский сад теремок, кипяток, пар, улица крылова56
Детей на время даже оставляли без воды (архивное фото) Фото:

Почти полгода около школы №90 в Златоусте Челябинской области чиновники не могут устранить локальный потоп. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального Общероссийского Народного фронта (ОНФ).

«Курьезная ситуация вокруг текущего ручья в Златоусте: почти полгода у школы №90 не устраняют локальный потоп. Пока вода льется под ноги детям, чиновники льют воду на бесконечных совещаниях по проблеме», — сообщили в пресс-службе ОНФ.

Территорию у торца школы затопило в июне. Родители оповестили мэрию. В середине сентября родители поинтересовались, планируется ли что-то предпринимать в связи с потопом. Тогда им сообщили, что в школе решено выключить воду. 30 сентября обещание было выполнено, и дети остались без воды.

К 7 ноября ручей замерз, а затопленная территория у школы превратилась в каток. Родители снова написали обращение в администрацию. Но им ответили, что пока решение по проблеме не принято. Народный фронт просит прокуратуру принять участие в очередном совещании в Златоусте по школе №90.

Потоп возле школы №90 в Златоусте
Потоп возле школы №90 в Златоусте

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Почти полгода около школы №90 в Златоусте Челябинской области чиновники не могут устранить локальный потоп. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального Общероссийского Народного фронта (ОНФ). «Курьезная ситуация вокруг текущего ручья в Златоусте: почти полгода у школы №90 не устраняют локальный потоп. Пока вода льется под ноги детям, чиновники льют воду на бесконечных совещаниях по проблеме», — сообщили в пресс-службе ОНФ. Территорию у торца школы затопило в июне. Родители оповестили мэрию. В середине сентября родители поинтересовались, планируется ли что-то предпринимать в связи с потопом. Тогда им сообщили, что в школе решено выключить воду. 30 сентября обещание было выполнено, и дети остались без воды. К 7 ноября ручей замерз, а затопленная территория у школы превратилась в каток. Родители снова написали обращение в администрацию. Но им ответили, что пока решение по проблеме не принято. Народный фронт просит прокуратуру принять участие в очередном совещании в Златоусте по школе №90.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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