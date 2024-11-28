Почти полгода около школы №90 в Златоусте Челябинской области чиновники не могут устранить локальный потоп. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального Общероссийского Народного фронта (ОНФ).
«Курьезная ситуация вокруг текущего ручья в Златоусте: почти полгода у школы №90 не устраняют локальный потоп. Пока вода льется под ноги детям, чиновники льют воду на бесконечных совещаниях по проблеме», — сообщили в пресс-службе ОНФ.
Территорию у торца школы затопило в июне. Родители оповестили мэрию. В середине сентября родители поинтересовались, планируется ли что-то предпринимать в связи с потопом. Тогда им сообщили, что в школе решено выключить воду. 30 сентября обещание было выполнено, и дети остались без воды.
К 7 ноября ручей замерз, а затопленная территория у школы превратилась в каток. Родители снова написали обращение в администрацию. Но им ответили, что пока решение по проблеме не принято. Народный фронт просит прокуратуру принять участие в очередном совещании в Златоусте по школе №90.
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