В Тюмени расширят Салаирский тракт

В Тюмени до четырех полос расширят Салаирский тракт. Такая информация указана в документах, опубликованных на портале тюменских властей.
«Утвердить документацию по планировке территории, предназначенной для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения „Реконструкция автомобильной дороги Тюмень — Салаирка — гр. Свердловской области, км 7 — км 14. Категория объекта — магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, число полос движения — четыре“, — указано в документе.
Планируется также оборудовать ливневую канализацию, шумозащитные экраны. Однако сроки проведения работ неизвестны.
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