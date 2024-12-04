В Тюмени расширят Салаирский тракт

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Но сроки проведения работ неизвестны
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В Тюмени до четырех полос расширят Салаирский тракт. Такая информация указана в документах, опубликованных на портале тюменских властей.

«Утвердить документацию по планировке территории, предназначенной для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения „Реконструкция автомобильной дороги Тюмень — Салаирка — гр. Свердловской области, км 7 — км 14. Категория объекта — магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, число полос движения — четыре“, — указано в документе.

Планируется также оборудовать ливневую канализацию, шумозащитные экраны. Однако сроки проведения работ неизвестны.

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В Тюмени до четырех полос расширят Салаирский тракт. Такая информация указана в документах, опубликованных на портале тюменских властей. «Утвердить документацию по планировке территории, предназначенной для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения „Реконструкция автомобильной дороги Тюмень — Салаирка — гр. Свердловской области, км 7 — км 14. Категория объекта — магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, число полос движения — четыре“, — указано в документе. Планируется также оборудовать ливневую канализацию, шумозащитные экраны. Однако сроки проведения работ неизвестны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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