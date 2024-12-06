Украина получит свыше 30 тысяч дальнобойных дронов DeepStrike: главное об СВО на 6 декабря

К 2025 году Украина планирует получить более 30 тысяч беспилотных летательных аппаратов новейшей модели DeepStrike, сообщает Министерство обороны Украины. Также, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ситуация с вторжением ВСУ в Курскую область близится к развязке. Главное об СВО на 6 декабря — в материале URA.RU.
Украина получит свыше 30 тысяч дальнобойных дронов DeepStrike
К 2025 году ВСУ планируют получить более 30 тысяч дальнобойных БПЛА нового типа DeepStrike, которые будут произведены на территории Украины, заявили в Министерстве обороны страны. В ведомстве также уточнили, что финансирование части проекта поставки дронов осуществляется за счет внешних партнеров. Беспилотники DeepStrike способны самостоятельно выполнять задачи на значительных дистанциях и характеризуются высокой точностью при нанесении ударов.
Ситуация в Курской области
Потери ВСУ после начала атаки на Курскую область
Минобороны РФ сообщило, что за последние сутки украинская сторона потеряла более 250 военных. Также были уничтожены одна боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. В течение четырех месяцев боевых действий на территории Курской области войска Украины понесли потери более 38 485 военнослужащих, 232 танка и 123 бронетранспортера.
Хинштейн будет управлять Курской областью в условиях кризиса
В Кремле заявили, что основной задачей Александра Хинштейна, назначенного президентом РФ Владимиром Путиным на должность губернатора Курской области, является управление регионом в условиях кризиса. По словам Пескова, Хинштейну предстоит эффективно решать возникающие проблемы и управлять кризисными ситуациями на территории области.
В Кремле пообещали скорую развязку ситуации в Курске
Песков заявил, что условия в Курской области продолжают быть напряженными, но предполагается, что скоро настанет разрешение сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что регион движется к устранению текущих трудностей.
ВС России уничтожили «Солнцепеком» крупный опорный пункт ВСУ
ВС РФ уничтожили крупный опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении в районе поселка Работино, используя систему залпового огня «Солнцепек», сообщил РИА Новостям старший оператор БПЛА с позывным «Белый», чей расчет обнаружил опорный пункт и осуществлял корректировку огня. По его словам, противник покинул позиции, оставив после себя все имущество и технику.
Канада передаст Украине запрещенное оружие
Канадское правительство объявило о введении запрета на использование 324 моделей огнестрельного оружия на территории страны, а также о рассмотрении возможности передачи этих видов вооружений Украине, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте правительства. В документе уточняется, что Украина заинтересована в оружии стандартов НАТО.
Россия способна обернуть зимнюю фазу СВО в свою пользу
Зимой ВС РФ возможно начнут наступательные действия на северо-востоке Украины, что потенциально может изменить ход конфликта в пользу российской стороны, сообщает Forbes. Исход зимнего этапа СВО будет зависеть от того, насколько эффективно обе стороны смогут организовать строительство понтонных мостов.
Россия устроила «кровавую баню» для ВСУ в ДНР
Интенсивность боевых действий на Украине нарастает, в частности, в ДНР, где российские войска достигают успехов на фоне ослабления украинской обороны. По данным анализа, опубликованного журналом The National Interest, ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами, включая нехватку личного состава и боеприпасов. Ситуация на украинских территориях описывается изданием как «кровавая баня». Особенно сложное положение сложилось в районе Великой Новоселки.
Россия и Беларусь заключили Договор о гарантиях безопасности
Владимир Путин и лидер Беларуси Александр Лукашенко, провели церемонию подписания Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства на заседании Высшего государственного совета, сообщил корреспондент URA.RU. В ходе мероприятия российский лидер заявил, что для обеспечения выполнения условий договора возможно привлечение всех имеющихся ресурсов и сил, включая российское тактическое ядерное оружие, размещенное на территории Беларуси.
Путин согласился передать Беларуси «Орешник»
Путин дал согласие на передачу Беларуси системы «Орешник» после обращения с такой просьбой от Лукашенко. Российский лидер уточнил, что передача самых современных систем возможна во второй половине 2025 года.
Огнеметчики уничтожили опорный пункт ВСУ
На южно-донецком направлении расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», входящие в состав группировки войск «Восток», провели успешную операцию по уничтожению укрепленного опорного пункта ВСУ. Советующие кадры публикует «Пятый канал».
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