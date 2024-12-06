В Тюмень придет резкое похолодание до -15 градусов

В Тюмени 7 декабря температура опустится до -15 градусов. При этом, ожидается ясная погода без осадков, сообщает Обь-Иртышское УГМС.
«В Тюмени днем и ночью температура наружного воздуха будет варьироваться в пределах от -15 до -8 градусов. Осадков не ожидается. Ясно, малооблачно», — написано на сайте.
Скорость ветра на протяжении суток будет составлять 1-3 метра в секунду. Влажность воздуха поднимется до 88%.
В декабре средняя температура воздуха на территории Тюменской области редко будет превышать отметку в -10 градусов. При этом, по прогнозам синоптиков, в начале зимы на территории региона ожидаются обильные снегопады.
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