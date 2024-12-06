06 декабря 2024

В Тюмень придет резкое похолодание до -15 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени будет морозно, но ясно
В Тюмени будет морозно, но ясно Фото:

В Тюмени 7 декабря температура опустится до -15 градусов. При этом, ожидается ясная погода без осадков, сообщает Обь-Иртышское УГМС.

«В Тюмени днем и ночью температура наружного воздуха будет варьироваться в пределах от -15 до -8 градусов. Осадков не ожидается. Ясно, малооблачно», — написано на сайте.

Скорость ветра на протяжении суток будет составлять 1-3 метра в секунду. Влажность воздуха поднимется до 88%.

В декабре средняя температура воздуха на территории Тюменской области редко будет превышать отметку в -10 градусов. При этом, по прогнозам синоптиков, в начале зимы на территории региона ожидаются обильные снегопады.

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В Тюмени 7 декабря температура опустится до -15 градусов. При этом, ожидается ясная погода без осадков, сообщает Обь-Иртышское УГМС. «В Тюмени днем и ночью температура наружного воздуха будет варьироваться в пределах от -15 до -8 градусов. Осадков не ожидается. Ясно, малооблачно», — написано на сайте. Скорость ветра на протяжении суток будет составлять 1-3 метра в секунду. Влажность воздуха поднимется до 88%. В декабре средняя температура воздуха на территории Тюменской области редко будет превышать отметку в -10 градусов. При этом, по прогнозам синоптиков, в начале зимы на территории региона ожидаются обильные снегопады.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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