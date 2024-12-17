Змеиная водка и крема с ядом: какие подарки с символом года купить в Тюмени

Символом 2025 года является Деревянная Змея. Традиционно в качестве подарка люди дарят друг другу тематические сувениры. Агентство URA.RU сделало подборку необычных презентов, которые можно приобрести в Тюмени и порадовать родных и близких.
Настоящая змея
Живой символ нового года можно приобрести в тюменских зоомагазинах. Самыми неприхотливыми рептилиями считаются полозы. Цена в местных магазинах начинается от 5 000 рублей. Питаются они мышами, которых нужно давать раз в неделю — за это время они как раз перевариваются. У полозов нет зубов, поэтому им нечем кусаться, они не ядовиты. По мере роста змеи достигают в длину 1,30 см. Террариум им необходимо менять по мере увеличения.
Изделия из кожи
Кожаные изделия из змеиной кожи всегда привлекали к себе внимание контрастным окрасом и фактурой. Так в тюменских магазинах можно встретить сумки, портмоне, ремни и кошельки из питона. Стоимость портмоне начинается от 5 000 рублей, сумок — от 12 000 рублей, ремней — от 12 000 рублей, портмоне — от 8 000 рублей. В местном магазине верхней одежды нашлась и мужская дубленка из натуральной змеиной кожи. Цена лота — 65 000 рублей.
Яд в бокале
В качестве подарка можно приобрести необычный напиток — китайскую водку со змеей. В тюменских магазинах в наличии ее нет, но можно заказать доставку из Москвы. Стоимость бутылки — 4 500 рублей. На дне бутылки лежит ядовитая змея, а в составе напитка — секретные травы и спирт.
Экстракт вечной молодости
Из змеиного яда делают крема и сыворотки для кожи. В качестве полезных свойств указывают омолаживающий и подтягивающий эффект. Пептид делается на основе яда гадюки. Подобно эффекту от укуса, он блокирует нервные импульсы, благодаря чему происходит расслабление мышц лица и разглаживание мимических морщин. Цена баночки начинается от 1 000 рублей.
Ювелирные украшения
В тюменских ювелирных магазинах в продаже появились украшения со змеей. Изделия выполнены из различного металла, инкрустированные драгоценными камнями и бриллиантами. Стоимость украшений начинается от 1 000 рублей и доходит до полумиллиона.
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