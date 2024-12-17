В Кургане цены на живые елки к Новому году начинаются от 800 рублей. Наиболее опытные продавцы подбирают экземпляр по требованию покупателя и дают рекомендации, как сохранить свежесть дерева, чтобы продлить новогоднее настроение в доме. Корреспондент URA.RU посетил несколько точек продаж, выяснил цены и нюансы ухода.
«На одной точке елка стоит 800 рублей. Нет градации цены. Площадки с продажей елок в городе в этом году сложнее найти», — отметил корреспондент URA.RU.
На другой точке елка стоит от 800 до 1200 рублей. «Цену меньше 800 рублей не найти. Елка может стоить дороже — 1200 рублей, если она выше и более пушистая», — объяснил журналист.
Спрос на елочки отмечается низкий. За целый день торговли может прийти за покупкой менее 10 человек. Продавцы ожидают, что ближе к Новому году спрос вырастет.
Продавец, занимающийся торговлей елками более семи лет, настоятельно посоветовал помещать елку в воду для сохранения ее пушистости и свежести на длительный срок. Для улучшения состояния растения рекомендуется добавлять в воду аспирин и сахар.
Ранее URA.RU писало, где в Кургане торгуют елками. Всего точек продаж по городу 16 штук. Они охватывают основные районы города: Центральный, Заозерный, Энергетики, Северный и Рябково.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!