В Кургане нашлись нелегальные продавцы новогодних елок. Видео

Полиция Кургана провела рейд и нашла нарушения при торговле новогодними елками
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В Кургане полиция проверила елочные базары
В Кургане полиция проверила елочные базары Фото:

В Кургане полицейские совместно с представителями администрации города проводят проверки новогодних базаров. За первые два дня рейдов было выявлено несколько нарушений продавцами. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области. 

«За два дня рейдов в областном центре проверены 24 новогодних базара», — информирует сайт курганской полиции. Были найдены пять торговцев елками без предпринимательского патента. Еще трое торговали елками в местах, где не санкционирована торговля местными властями. 

Проверки будут проводиться во все крупных населенных пунктах области. У продавцов будут проверять документы о праве на торговую деятельность, накладные о закупе деревьев и договоры с администрацией. Меры направлены на предотвращение незаконной вырубки хвойных деревьев.

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В Кургане полицейские совместно с представителями администрации города проводят проверки новогодних базаров. За первые два дня рейдов было выявлено несколько нарушений продавцами. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.  «За два дня рейдов в областном центре проверены 24 новогодних базара», — информирует сайт курганской полиции. Были найдены пять торговцев елками без предпринимательского патента. Еще трое торговали елками в местах, где не санкционирована торговля местными властями.  Проверки будут проводиться во все крупных населенных пунктах области. У продавцов будут проверять документы о праве на торговую деятельность, накладные о закупе деревьев и договоры с администрацией. Меры направлены на предотвращение незаконной вырубки хвойных деревьев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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