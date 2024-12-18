В Кургане полицейские совместно с представителями администрации города проводят проверки новогодних базаров. За первые два дня рейдов было выявлено несколько нарушений продавцами. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.
«За два дня рейдов в областном центре проверены 24 новогодних базара», — информирует сайт курганской полиции. Были найдены пять торговцев елками без предпринимательского патента. Еще трое торговали елками в местах, где не санкционирована торговля местными властями.
Проверки будут проводиться во все крупных населенных пунктах области. У продавцов будут проверять документы о праве на торговую деятельность, накладные о закупе деревьев и договоры с администрацией. Меры направлены на предотвращение незаконной вырубки хвойных деревьев.
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