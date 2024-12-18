18 декабря 2024

В ЯНАО будут судить женщину, которая регулярно избивала своего ребенка

Жительницу Ноябрьска пойдет под суд за регулярное истязание своей дочери
© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемая регулярно истязала свою дочь (архивное фото)
Обвиняемая регулярно истязала свою дочь (архивное фото) Фото:

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) предстанет перед судом за систематическое избиение своей малолетней дочери. Об этом сообщили в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Установлено, что обвиняемая совершила истязание в отношении своей малолетней дочери, 2012 года рождения, находящейся в беспомощном, в силу возраста состоянии, путем систематического нанесения ей побоев», — рассказали в официальном telegram-канале надзорного ведомства. С февраля по сентябрь текущего года женщина неоднократно била руками и ногами свою дочь по лицу, туловищу, рукам и ногам.

Обвиняемой за указанное преступление грозит срок от трех до семи лет лишения свободы. Уголовное дело передано в Ноябрьский городской суд.

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Жительница Ноябрьска (ЯНАО) предстанет перед судом за систематическое избиение своей малолетней дочери. Об этом сообщили в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа. «Установлено, что обвиняемая совершила истязание в отношении своей малолетней дочери, 2012 года рождения, находящейся в беспомощном, в силу возраста состоянии, путем систематического нанесения ей побоев», — рассказали в официальном telegram-канале надзорного ведомства. С февраля по сентябрь текущего года женщина неоднократно била руками и ногами свою дочь по лицу, туловищу, рукам и ногам. Обвиняемой за указанное преступление грозит срок от трех до семи лет лишения свободы. Уголовное дело передано в Ноябрьский городской суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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