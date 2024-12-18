18 декабря 2024

В Тюмени построят новый микрорайон с жилыми домами, СТО и кафе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первые дома будут готовы до 2027 года
Первые дома будут готовы до 2027 года Фото:

В Тюмени возле улицы Плехановская построят новый жилой квартал. В 2025 году здесь начнут возводить жилые дома, аптеку, диагностический центр и спортзал. Такая информация указана в постановлении администрации, документ имеется в распоряжении редакции.

«Предусмотрено размещение среднеэтажной и малоэтажной жилой застройки общей площадью 24,77 тысячи квадратных метров. Предусмотрено размещение объектов социальной инфраструктуры: физкультурно-оздоровительные клубы на 180 кв. м, диагностический центр на 20 посещений в смену, аптечный пункт, объекты торговли, объекты общественного питания», — указано в документе.

Первые дома будут готовы до 2027 года. Полностью микрорайон обустроят к 2028 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени возле улицы Плехановская построят новый жилой квартал. В 2025 году здесь начнут возводить жилые дома, аптеку, диагностический центр и спортзал. Такая информация указана в постановлении администрации, документ имеется в распоряжении редакции. «Предусмотрено размещение среднеэтажной и малоэтажной жилой застройки общей площадью 24,77 тысячи квадратных метров. Предусмотрено размещение объектов социальной инфраструктуры: физкультурно-оздоровительные клубы на 180 кв. м, диагностический центр на 20 посещений в смену, аптечный пункт, объекты торговли, объекты общественного питания», — указано в документе. Первые дома будут готовы до 2027 года. Полностью микрорайон обустроят к 2028 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...