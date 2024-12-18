В Тюмени возле улицы Плехановская построят новый жилой квартал. В 2025 году здесь начнут возводить жилые дома, аптеку, диагностический центр и спортзал. Такая информация указана в постановлении администрации, документ имеется в распоряжении редакции.
«Предусмотрено размещение среднеэтажной и малоэтажной жилой застройки общей площадью 24,77 тысячи квадратных метров. Предусмотрено размещение объектов социальной инфраструктуры: физкультурно-оздоровительные клубы на 180 кв. м, диагностический центр на 20 посещений в смену, аптечный пункт, объекты торговли, объекты общественного питания», — указано в документе.
Первые дома будут готовы до 2027 года. Полностью микрорайон обустроят к 2028 году.
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