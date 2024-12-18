В Тюмени скончался почетный судья

В Тюмени на 80-м году жизни скончался судья в почетной отставке Яков Костылев. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Прощание состоится 20 декабря.
«С прискорбием сообщаем, что на 80-м году ушел из жизни судья в почетной отставке — Костылев Яков Демидович. Яков Демидович проработав в должности судьи Тюменского районного народного суда Тюменской области более 10 лет, с 1975-1988 годы. Он обладал высоким профессионализмом, был талантливым, отзывчивым и внимательным к своим коллегам. Коллективы Тюменского областного суда, совета судей Тюменской области и управления судебного департамента региона выражают искренние соболезнования родным и близким Якова Демидовича», — сообщили в пресс-службе.
Прощание с усопшим состоится 20 декабря с 10:00 до 11:00. Адрес: ул. Юрия Семовских,1 строение 2, «Северный похоронный дом».
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