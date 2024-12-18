18 декабря 2024

В Тюмени скончался почетный судья

В Тюмени ушел из жизни судья в почетной отставке Яков Костылев
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с усопшим пройдет 20 декабря
Прощание с усопшим пройдет 20 декабря Фото:

В Тюмени на 80-м году жизни скончался судья в почетной отставке Яков Костылев. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Прощание состоится 20 декабря.

«С прискорбием сообщаем, что на 80-м году ушел из жизни судья в почетной отставке — Костылев Яков Демидович. Яков Демидович проработав в должности судьи Тюменского районного народного суда Тюменской области более 10 лет, с 1975-1988 годы. Он обладал высоким профессионализмом, был талантливым, отзывчивым и внимательным к своим коллегам. Коллективы Тюменского областного суда, совета судей Тюменской области и управления судебного департамента региона выражают искренние соболезнования родным и близким Якова Демидовича», — сообщили в пресс-службе.

Прощание с усопшим состоится 20 декабря с 10:00 до 11:00. Адрес: ул. Юрия Семовских,1 строение 2, «Северный похоронный дом».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени на 80-м году жизни скончался судья в почетной отставке Яков Костылев. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Прощание состоится 20 декабря. «С прискорбием сообщаем, что на 80-м году ушел из жизни судья в почетной отставке — Костылев Яков Демидович. Яков Демидович проработав в должности судьи Тюменского районного народного суда Тюменской области более 10 лет, с 1975-1988 годы. Он обладал высоким профессионализмом, был талантливым, отзывчивым и внимательным к своим коллегам. Коллективы Тюменского областного суда, совета судей Тюменской области и управления судебного департамента региона выражают искренние соболезнования родным и близким Якова Демидовича», — сообщили в пресс-службе. Прощание с усопшим состоится 20 декабря с 10:00 до 11:00. Адрес: ул. Юрия Семовских,1 строение 2, «Северный похоронный дом».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...