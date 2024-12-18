Ямальские врачи спасли жизнь мужчине с острым сердечным приступом

Врачи Ноябрьской городской больницы спасли 45-летнего мужчину с острым инфарктом миокарда. Медицинские специалисты сумели в короткий срок подготовить и провести сложную операцию, сообщили URA.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Ямала.
«Мужчина, находясь дома в поселке Ханымей (ЯНАО), почувствовал себя плохо поздно ночью, но обратился самостоятельно в скорую помощь только вечером следующего дня. Врачи скорой помощи провели необходимые исследования и связались с кардиологом Ноябрьской ЦГБ Хунаром Намазовым, который рекомендовал срочно везти пациента в Ноябрьск», — рассказали в департаменте.
К прибытию скорой помощи ночью для пациента была подготовлена операционная. «Пациенту провели диагностическую коронароангиографию, которая выявила субокклюзию (сужение просвета коронарной артерии сердца) на 95%. Артерия, питающая сердце, была практически полностью перекрыта», — отметили в пресс-службе депздрава.
Во время экстренной высокотехнологической операции у пациента наступило улучшение. Ему был установлен стент, который обеспечил нормальный кровоток в сосудах сердца. операцию провел рентгенэндоваскулярный хирург Рамин Агададаев.
Ранее URA.RU сообщало, что врачи Нового Уренгоя (ЯНАО) провели уникальную операцию по удалению части щитовидной железы. Удаление прошло с помощью эндоскопа.
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