18 декабря 2024

Ямальские врачи спасли жизнь мужчине с острым сердечным приступом

Хирурги Ноябрьской больницы спасли пациента с острым инфарктом миокарда
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину удалось экстренно спасти (архивное фото)
Мужчину удалось экстренно спасти (архивное фото) Фото:

Врачи Ноябрьской городской больницы спасли 45-летнего мужчину с острым инфарктом миокарда. Медицинские специалисты сумели в короткий срок подготовить и провести сложную операцию, сообщили URA.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Ямала.

«Мужчина, находясь дома в поселке Ханымей (ЯНАО), почувствовал себя плохо поздно ночью, но обратился самостоятельно в скорую помощь только вечером следующего дня. Врачи скорой помощи провели необходимые исследования и связались с кардиологом Ноябрьской ЦГБ Хунаром Намазовым, который рекомендовал срочно везти пациента в Ноябрьск», — рассказали в департаменте.

К прибытию скорой помощи ночью для пациента была подготовлена операционная. «Пациенту провели диагностическую коронароангиографию, которая выявила субокклюзию (сужение просвета коронарной артерии сердца) на 95%. Артерия, питающая сердце, была практически полностью перекрыта», — отметили в пресс-службе депздрава.

Во время экстренной высокотехнологической операции у пациента наступило улучшение. Ему был установлен стент, который обеспечил нормальный кровоток в сосудах сердца. операцию провел рентгенэндоваскулярный хирург Рамин Агададаев.

Ранее URA.RU сообщало, что врачи Нового Уренгоя (ЯНАО) провели уникальную операцию по удалению части щитовидной железы. Удаление прошло с помощью эндоскопа.

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Врачи Ноябрьской городской больницы спасли 45-летнего мужчину с острым инфарктом миокарда. Медицинские специалисты сумели в короткий срок подготовить и провести сложную операцию, сообщили URA.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Ямала. «Мужчина, находясь дома в поселке Ханымей (ЯНАО), почувствовал себя плохо поздно ночью, но обратился самостоятельно в скорую помощь только вечером следующего дня. Врачи скорой помощи провели необходимые исследования и связались с кардиологом Ноябрьской ЦГБ Хунаром Намазовым, который рекомендовал срочно везти пациента в Ноябрьск», — рассказали в департаменте. К прибытию скорой помощи ночью для пациента была подготовлена операционная. «Пациенту провели диагностическую коронароангиографию, которая выявила субокклюзию (сужение просвета коронарной артерии сердца) на 95%. Артерия, питающая сердце, была практически полностью перекрыта», — отметили в пресс-службе депздрава. Во время экстренной высокотехнологической операции у пациента наступило улучшение. Ему был установлен стент, который обеспечил нормальный кровоток в сосудах сердца. операцию провел рентгенэндоваскулярный хирург Рамин Агададаев. Ранее URA.RU сообщало, что врачи Нового Уренгоя (ЯНАО) провели уникальную операцию по удалению части щитовидной железы. Удаление прошло с помощью эндоскопа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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