В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

В Тюменской области 20 декабря ожидается сильный снег и похолодание до -13
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области прогнозируют сильную метель
В Тюменской области прогнозируют сильную метель Фото:

В Тюменской области 20 декабря ожидается сильный снег с ветром и похолодание до -13. Штормовое предупреждение опубликовало управление МЧС региона в своем telegram-канале.

«В юго-восточных районах Тюменской области 20 декабря прогнозируется сильный снег, ветер восточный с переходом на северо-западный (7-12 м/с ), температура ночью -8,-13, в юго-восточных районах -3,-8. Днем -6,-11, в юго-восточных районах -1,-6», — говорится в предупреждении.

Граждан просят быть осторожными, воздержаться от дальних поездок. В случае возникновения экстренных ситуаций следует звонить по номеру 112.

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В Тюменской области 20 декабря ожидается сильный снег с ветром и похолодание до -13. Штормовое предупреждение опубликовало управление МЧС региона в своем telegram-канале. «В юго-восточных районах Тюменской области 20 декабря прогнозируется сильный снег, ветер восточный с переходом на северо-западный (7-12 м/с ), температура ночью -8,-13, в юго-восточных районах -3,-8. Днем -6,-11, в юго-восточных районах -1,-6», — говорится в предупреждении. Граждан просят быть осторожными, воздержаться от дальних поездок. В случае возникновения экстренных ситуаций следует звонить по номеру 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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