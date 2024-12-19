В Кургане дворники подрались из-за лопаты. Видео

Коммунальщики устроили драку из-за лопаты в Кургане
© Служба новостей «URA.RU»
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Драка на лопатах состоялась сегодня в Энергетиках
Драка на лопатах состоялась сегодня в Энергетиках Фото:

В Кургане сотрудники коммунальных служб устроили потасовку из-за лопаты. Инцидент произошёл в Энергетиках. Ролик был опубликован в telegram-канале ЧП Курган.

«Драка на лопатах состоялась сегодня в Энергетиках. Рабочие не поделили лопату, после чего начали ими драться», — говорится в сообщении.

Ролик вызвал позитивные эмоции у комментаторов. «Помню, мы в садике за лейки дрались», — написала Юлия Третьякова. «Ледовое побоище», — дополнила Дарья Ефанова. Другие подписчики отметили, что драка случилась не из-за лопат. «Рабочие хотели демонтировать окна в подъезде, а новые не привезли. Жилец дома не дал им это сделать», — рассказала Елена Зяблова.

Ранее URA.RU рассказывало о жительнице Макушинского округа Курганской области, которая устроила потасовку в машине сотрудников ДПС. Пьяную автомобилистку усадили в служебную машину, где она покрыла полицейских матом, а затем полезла с ними в драку.

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В Кургане сотрудники коммунальных служб устроили потасовку из-за лопаты. Инцидент произошёл в Энергетиках. Ролик был опубликован в telegram-канале ЧП Курган. «Драка на лопатах состоялась сегодня в Энергетиках. Рабочие не поделили лопату, после чего начали ими драться», — говорится в сообщении. Ролик вызвал позитивные эмоции у комментаторов. «Помню, мы в садике за лейки дрались», — написала Юлия Третьякова. «Ледовое побоище», — дополнила Дарья Ефанова. Другие подписчики отметили, что драка случилась не из-за лопат. «Рабочие хотели демонтировать окна в подъезде, а новые не привезли. Жилец дома не дал им это сделать», — рассказала Елена Зяблова. Ранее URA.RU рассказывало о жительнице Макушинского округа Курганской области, которая устроила потасовку в машине сотрудников ДПС. Пьяную автомобилистку усадили в служебную машину, где она покрыла полицейских матом, а затем полезла с ними в драку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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