В Кургане сотрудники коммунальных служб устроили потасовку из-за лопаты. Инцидент произошёл в Энергетиках. Ролик был опубликован в telegram-канале ЧП Курган.
«Драка на лопатах состоялась сегодня в Энергетиках. Рабочие не поделили лопату, после чего начали ими драться», — говорится в сообщении.
Ролик вызвал позитивные эмоции у комментаторов. «Помню, мы в садике за лейки дрались», — написала Юлия Третьякова. «Ледовое побоище», — дополнила Дарья Ефанова. Другие подписчики отметили, что драка случилась не из-за лопат. «Рабочие хотели демонтировать окна в подъезде, а новые не привезли. Жилец дома не дал им это сделать», — рассказала Елена Зяблова.
Ранее URA.RU рассказывало о жительнице Макушинского округа Курганской области, которая устроила потасовку в машине сотрудников ДПС. Пьяную автомобилистку усадили в служебную машину, где она покрыла полицейских матом, а затем полезла с ними в драку.
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