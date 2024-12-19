Коммунальные услуги подорожают в Тюменской области с 1 июля 2025 года. Об этом сообщил глава регионального департамента тарифной и ценовой политики Евгений Карташков, его слова приводит инфоцентр.
«С 1 января 2025 года тарифы на ЖКХ не изменятся. Повышение стоимости коммунальных ресурсов произойдет с 1 июля. Факторами роста стали инфляционные процессы, рост цен на энергоресурсы, изменение законодательства», — рассказал Карташков.
В Тюмени коммунальный платеж увеличится на 15%, максимальное значение может достигать 19%. При этом в регионе действует субсидированная поддержка. В Тюмени это примерно 25% стоимости тепловой энергии и около 35% стоимости услуг водоснабжения и водоотведения, эту часть берет на себя правительство.
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