19 декабря 2024

Тюменцы станут больше платить за ЖКХ. Видео

В Тюмени на 19% вырастут тарифы на ЖКХ
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый тарифы начнут действовать с 1 июля 2025 года
Новый тарифы начнут действовать с 1 июля 2025 года Фото:

Коммунальные услуги подорожают в Тюменской области с 1 июля 2025 года. Об этом сообщил глава регионального департамента тарифной и ценовой политики Евгений Карташков, его слова приводит инфоцентр.

«С 1 января 2025 года тарифы на ЖКХ не изменятся. Повышение стоимости коммунальных ресурсов произойдет с 1 июля. Факторами роста стали инфляционные процессы, рост цен на энергоресурсы, изменение законодательства», — рассказал Карташков.

В Тюмени коммунальный платеж увеличится на 15%, максимальное значение может достигать 19%. При этом в регионе действует субсидированная поддержка. В Тюмени это примерно 25% стоимости тепловой энергии и около 35% стоимости услуг водоснабжения и водоотведения, эту часть берет на себя правительство.

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Коммунальные услуги подорожают в Тюменской области с 1 июля 2025 года. Об этом сообщил глава регионального департамента тарифной и ценовой политики Евгений Карташков, его слова приводит инфоцентр. «С 1 января 2025 года тарифы на ЖКХ не изменятся. Повышение стоимости коммунальных ресурсов произойдет с 1 июля. Факторами роста стали инфляционные процессы, рост цен на энергоресурсы, изменение законодательства», — рассказал Карташков. В Тюмени коммунальный платеж увеличится на 15%, максимальное значение может достигать 19%. При этом в регионе действует субсидированная поддержка. В Тюмени это примерно 25% стоимости тепловой энергии и около 35% стоимости услуг водоснабжения и водоотведения, эту часть берет на себя правительство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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