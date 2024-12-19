Работникам сельхозпредприятия в ЯНАО массово задерживали зарплату

В Шурышкарском районе ЯНАО 80 работникам МСП «Мужевское» выплатили долги по зарплате в размере трех миллионов рублей. Об этом сообщает окружная прокуратура.
«На предприятии образовалась задолженность по заработной плате перед 80 работниками на сумму свыше трех миллионов рублей», — пишет telegram-канал надзорного ведомства. Прокуратура внесла представление в адрес районной администрации. Только после этого долги полностью погасили.
Ранее прокуратура ЯНАО отчиталась о погашенных предприятиями округа долгах по зарплате. В 2024 году надзорному ведомству удалось добиться выплат в размере 155 млн рублей.
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