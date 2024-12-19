19 декабря 2024

Работникам сельхозпредприятия в ЯНАО массово задерживали зарплату

В МСП «Мужевское» выплатили долги по зарплате в размере трех млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Долги образовались на сумму более трех милн рублей
Долги образовались на сумму более трех милн рублей Фото:

В Шурышкарском районе ЯНАО 80 работникам МСП «Мужевское» выплатили долги по зарплате в размере трех миллионов рублей. Об этом сообщает окружная прокуратура.

«На предприятии образовалась задолженность по заработной плате перед 80 работниками на сумму свыше трех миллионов рублей», — пишет telegram-канал надзорного ведомства. Прокуратура внесла представление в адрес районной администрации. Только после этого долги полностью погасили.

Ранее прокуратура ЯНАО отчиталась о погашенных предприятиями округа долгах по зарплате. В 2024 году надзорному ведомству удалось добиться выплат в размере 155 млн рублей.

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В Шурышкарском районе ЯНАО 80 работникам МСП «Мужевское» выплатили долги по зарплате в размере трех миллионов рублей. Об этом сообщает окружная прокуратура. «На предприятии образовалась задолженность по заработной плате перед 80 работниками на сумму свыше трех миллионов рублей», — пишет telegram-канал надзорного ведомства. Прокуратура внесла представление в адрес районной администрации. Только после этого долги полностью погасили. Ранее прокуратура ЯНАО отчиталась о погашенных предприятиями округа долгах по зарплате. В 2024 году надзорному ведомству удалось добиться выплат в размере 155 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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