В Салехарде в результате ДТП с фурой на дорогу обрушились бетонные блоки. Видео

В Салехарде фура с бетонными блоками попала в ДТП
Проезжая часть оказалась завалена бетонными блоками
Проезжая часть оказалась завалена бетонными блоками

Вечером 16 августа в Салехарде на одном из городских перекрестков произошла авария с участием большегруза, перевозившего строительные материалы. В результате происшествия с грузовика на проезжую часть упали бетонные блоки. Об этом сообщили в telegram-канале «Салехард онлайн».

«ДТП на перекрестке у СЦМ. Обстоятельства происшествия выясняются», — говорится в сообщении паблика.

В настоящее время информации о пострадавших не поступало. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГИБДД по Ямало-Ненецкому автономному округу. Ответ от ведомства ожидается.

