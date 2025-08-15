Проезжая часть оказалась завалена бетонными блоками
Вечером 16 августа в Салехарде на одном из городских перекрестков произошла авария с участием большегруза, перевозившего строительные материалы. В результате происшествия с грузовика на проезжую часть упали бетонные блоки. Об этом сообщили в telegram-канале «Салехард онлайн».
«ДТП на перекрестке у СЦМ. Обстоятельства происшествия выясняются», — говорится в сообщении паблика.
В настоящее время информации о пострадавших не поступало. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГИБДД по Ямало-Ненецкому автономному округу. Ответ от ведомства ожидается.
