Авария произошла на улице Зверева, 49
В Надыме (ЯНАО), улице Зверева, 49 автомобиль «WOLKSWAGEN TAOS» наехал на 12-летнего ребенка, который перебегал улицу в районе пяти вечера. В результате ДТП несовершеннолетний госпитализирован, сообщили в ТРК «Надым».
«По предварительной информации, на регулируемом пешеходном переходе водитель, управляя транспортным средством „WOLKSWAGEN TAOS“, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2013 года рождения. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход госпитализирован в Надымскую ЦРБ», — написано в telegram-канале.
