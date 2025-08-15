15 августа 2025

В ЯНАО подросток пострадал из-за ДТП на пешеходном переходе. Видео

Авария произошла на улице Зверева, 49
Авария произошла на улице Зверева, 49 Фото:

В Надыме (ЯНАО), улице Зверева, 49 автомобиль «WOLKSWAGEN TAOS» наехал на 12-летнего ребенка, который перебегал улицу в районе пяти вечера. В результате ДТП несовершеннолетний госпитализирован, сообщили в ТРК «Надым».

«По предварительной информации, на регулируемом пешеходном переходе водитель, управляя транспортным средством „WOLKSWAGEN TAOS“, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2013 года рождения. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход госпитализирован в Надымскую ЦРБ», — написано в telegram-канале.

