19 декабря 2024

Чиновника из ЯНАО, погибшего на СВО, наградили посмертно. Видео

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Алексей Фомин награжден Орденом Мужества посмертно
Алексей Фомин награжден Орденом Мужества посмертно Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Приуральском районе (ЯНАО) посмертно наградили замначальника управления образования Алексея Фомина, ушедшего добровольцем на фронт. Он участвовал в освобождении Авдеевки. Орден Мужества вручили другу погибшего, сообщает глава района Иван Сакал.

«Считаю важным поделиться с вами этим видео. На нем посмертный орден Мужества нашего коллеги Алексея Александровича Фомина, погибшего в ходе специальной военной операции, передается на хранение его другу», — пишет Иван Сакал в своем telegram-канале. Церемония прошла на малой родине Фомина, в Волгоградской области.

По словам главы района, Алексей Фомин ушел на фронт добровольцем в 2023 году, участвовал в важных боевых операциях, включая освобождение Авдеевки.

Ранее URA.RU сообщало, что 21 августа в городе Волжском Волгоградской области прошло захоронение Алексея Фомина, погибшего при исполнении воинского долга. До ухода на фронт он служил заместителем начальника управления образования Приуральского района. 

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В Приуральском районе (ЯНАО) посмертно наградили замначальника управления образования Алексея Фомина, ушедшего добровольцем на фронт. Он участвовал в освобождении Авдеевки. Орден Мужества вручили другу погибшего, сообщает глава района Иван Сакал. «Считаю важным поделиться с вами этим видео. На нем посмертный орден Мужества нашего коллеги Алексея Александровича Фомина, погибшего в ходе специальной военной операции, передается на хранение его другу», — пишет Иван Сакал в своем telegram-канале. Церемония прошла на малой родине Фомина, в Волгоградской области. По словам главы района, Алексей Фомин ушел на фронт добровольцем в 2023 году, участвовал в важных боевых операциях, включая освобождение Авдеевки. Ранее URA.RU сообщало, что 21 августа в городе Волжском Волгоградской области прошло захоронение Алексея Фомина, погибшего при исполнении воинского долга. До ухода на фронт он служил заместителем начальника управления образования Приуральского района. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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