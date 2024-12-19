В Приуральском районе (ЯНАО) посмертно наградили замначальника управления образования Алексея Фомина, ушедшего добровольцем на фронт. Он участвовал в освобождении Авдеевки. Орден Мужества вручили другу погибшего, сообщает глава района Иван Сакал.
«Считаю важным поделиться с вами этим видео. На нем посмертный орден Мужества нашего коллеги Алексея Александровича Фомина, погибшего в ходе специальной военной операции, передается на хранение его другу», — пишет Иван Сакал в своем telegram-канале. Церемония прошла на малой родине Фомина, в Волгоградской области.
По словам главы района, Алексей Фомин ушел на фронт добровольцем в 2023 году, участвовал в важных боевых операциях, включая освобождение Авдеевки.
Ранее URA.RU сообщало, что 21 августа в городе Волжском Волгоградской области прошло захоронение Алексея Фомина, погибшего при исполнении воинского долга. До ухода на фронт он служил заместителем начальника управления образования Приуральского района.
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