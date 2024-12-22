22 декабря 2024
21 декабря 2024

Детей, отравившихся хлором в Тобольске, выпишут из больницы

Дети, отравившиеся хлором в Тобольске, готовятся к выписке из больницы
© Служба новостей «URA.RU»
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Дет отравились во время купания на базе отдыха
Дет отравились во время купания на базе отдыха Фото:

Дени, которые отравились хлором на базе отдыха в тобольск, будут выписаны из больницы до конца дня 23 декабря. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.

«Все дети, поступившие в Областную больницу № 3 с отравлением хлором, полностью восстановились и будут выписаны в течение дня. Состояние ребят удовлетворительное. Их здоровью ничего не угрожает», — приводит инфоцентр слова депздрава Тюменской области.

Как ранее рассказало URA.RU, массовое отравление хлором произошло на базе отдыха «Сказка». В областную больницу Тобольска было доставлено 15 детей. Позже делом заинтересовался глава СК России Басрыкин, а Роспотребнадзор рассказал, как определить, опасна ли вода.

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Дени, которые отравились хлором на базе отдыха в тобольск, будут выписаны из больницы до конца дня 23 декабря. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства. «Все дети, поступившие в Областную больницу № 3 с отравлением хлором, полностью восстановились и будут выписаны в течение дня. Состояние ребят удовлетворительное. Их здоровью ничего не угрожает», — приводит инфоцентр слова депздрава Тюменской области. Как ранее рассказало URA.RU, массовое отравление хлором произошло на базе отдыха «Сказка». В областную больницу Тобольска было доставлено 15 детей. Позже делом заинтересовался глава СК России Басрыкин, а Роспотребнадзор рассказал, как определить, опасна ли вода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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