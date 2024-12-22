Детей, отравившихся хлором в Тобольске, выпишут из больницы

Дени, которые отравились хлором на базе отдыха в тобольск, будут выписаны из больницы до конца дня 23 декабря. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.
«Все дети, поступившие в Областную больницу № 3 с отравлением хлором, полностью восстановились и будут выписаны в течение дня. Состояние ребят удовлетворительное. Их здоровью ничего не угрожает», — приводит инфоцентр слова депздрава Тюменской области.
Как ранее рассказало URA.RU, массовое отравление хлором произошло на базе отдыха «Сказка». В областную больницу Тобольска было доставлено 15 детей. Позже делом заинтересовался глава СК России Басрыкин, а Роспотребнадзор рассказал, как определить, опасна ли вода.
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