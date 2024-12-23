Участник СВО из ЯНАО спас четверых сослуживцев и погиб смертью храбрых в Донбассе

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) Лариса Карпачева по крупицам восстанавливает сведения о подвигах погибшего брата Юрия в ходе специальной военной операции. Ей и социальным координаторам фонда «Защитники Отечества» удалось установить, что брат принимал участие в специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер», а перед гибелью вынес из-под огня четверых сослуживцев.
«Лариса Ивановна обратилась к социальному координатору филиала фонда в Новом Уренгое Альбине Урбонас, которая впервые столкнулась с такой необычной просьбой. Работа по поиску информации до сих пор идет. Но многое удалось выяснить. Например, что позывной Юрия — „Рыбачий“ и что он вынес четверых своих сослуживцев из огня, что спасло их жизни», — сообщает пресс-служба ямальского филиала Фонда «Защитники Отечества» в telegram-канале.
Юрий жил и работал в Новом Уренгое, был водителем вахтового автобуса. В марте 2023 года принял решение отправится в зону спецоперации. Не желая волновать близких, уехал в Краснодарский край, где живут его родители и там подписал контракт с частной военной компанией. Он погиб в мае того же года при штурме Артемовска, перед смертью сумев спасти сослуживцев. За подвиг, военнослужащий удостоен ордена Мужества и наград компании.
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Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) Лариса Карпачева по крупицам восстанавливает сведения о подвигах погибшего брата Юрия в ходе специальной военной операции. Ей и социальным координаторам фонда «Защитники Отечества» удалось установить, что брат принимал участие в специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер», а перед гибелью вынес из-под огня четверых сослуживцев. «Лариса Ивановна обратилась к социальному координатору филиала фонда в Новом Уренгое Альбине Урбонас, которая впервые столкнулась с такой необычной просьбой. Работа по поиску информации до сих пор идет. Но многое удалось выяснить. Например, что позывной Юрия — „Рыбачий“ и что он вынес четверых своих сослуживцев из огня, что спасло их жизни», — сообщает пресс-служба ямальского филиала Фонда «Защитники Отечества» в telegram-канале. Юрий жил и работал в Новом Уренгое, был водителем вахтового автобуса. В марте 2023 года принял решение отправится в зону спецоперации. Не желая волновать близких, уехал в Краснодарский край, где живут его родители и там подписал контракт с частной военной компанией. Он погиб в мае того же года при штурме Артемовска, перед смертью сумев спасти сослуживцев. За подвиг, военнослужащий удостоен ордена Мужества и наград компании.