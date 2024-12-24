24 декабря 2024

В Тюмени взлетят цены на автомобили

В Тюмени после Нового года иномарки подорожают до полумиллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Иномарки подорожают до полумиллиона рублей
Иномарки подорожают до полумиллиона рублей Фото:

В Тюмени после нового года вырастут цены на иномарки. В среднем стоимость изменится на 300 — 500 тысяч рублей. Об этом рассказала в пресс-службе дилерского центра «Автоград».

«После нового года всегда бывает повышение. Как только на складах закончатся автомобили, ввезенные в РФ до повышения утильсбора, цены вырастут резко на 300 — 500 тысяч в среднем», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что отечественные автомобили также подорожают в цене, но не так значительно. «Российские [марки] не должны так сильно подорожать. Среднее повышение тарифа нового года — два процента к предыдущему», — добавили в «Автограде».

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В Тюмени после нового года вырастут цены на иномарки. В среднем стоимость изменится на 300 — 500 тысяч рублей. Об этом рассказала в пресс-службе дилерского центра «Автоград». «После нового года всегда бывает повышение. Как только на складах закончатся автомобили, ввезенные в РФ до повышения утильсбора, цены вырастут резко на 300 — 500 тысяч в среднем», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что отечественные автомобили также подорожают в цене, но не так значительно. «Российские [марки] не должны так сильно подорожать. Среднее повышение тарифа нового года — два процента к предыдущему», — добавили в «Автограде».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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