24 декабря 2024

Власти Тюмени назвали список УК, на которых жалуются жители из-за плохой уборки снега

В Тюмени наказали УК, которые плохо убирают снег
© Служба новостей «URA.RU»
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С начала зимы уже составлено 113 протоколов
С начала зимы уже составлено 113 протоколов Фото:

В Тюмени оштрафовали управляющие компании, которые плохо убирают снег. Общая сумма штрафов составила 2,4 миллиона рублей. Об этом рассказал глава города Максим Афанасьев. 

«С начала зимнего сезона в Тюмени было выписано 113 протоколов о нарушениях правил содержания придомовой территории. Общая сумма штрафов составила порядка 2,4 млн рублей. В числе наиболее часто нарушающих правила оказались такие УК, как „Монолит“, „Контакт-А“, „Ямал“, „УСБ“ и „Спектр-М“», — написал мэр Тюмени в свои социальных сетях.

Он также добавил, что в праздничные дни на работу выйдут 30 бригад (150 человек) и более 80 единиц спецтехники. Электросетевые организации также подготовили около 80 дизельных генераторных установок.

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В Тюмени оштрафовали управляющие компании, которые плохо убирают снег. Общая сумма штрафов составила 2,4 миллиона рублей. Об этом рассказал глава города Максим Афанасьев.  «С начала зимнего сезона в Тюмени было выписано 113 протоколов о нарушениях правил содержания придомовой территории. Общая сумма штрафов составила порядка 2,4 млн рублей. В числе наиболее часто нарушающих правила оказались такие УК, как „Монолит“, „Контакт-А“, „Ямал“, „УСБ“ и „Спектр-М“», — написал мэр Тюмени в свои социальных сетях. Он также добавил, что в праздничные дни на работу выйдут 30 бригад (150 человек) и более 80 единиц спецтехники. Электросетевые организации также подготовили около 80 дизельных генераторных установок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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