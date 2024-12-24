Власти Тюмени назвали список УК, на которых жалуются жители из-за плохой уборки снега

В Тюмени оштрафовали управляющие компании, которые плохо убирают снег. Общая сумма штрафов составила 2,4 миллиона рублей. Об этом рассказал глава города Максим Афанасьев.
«С начала зимнего сезона в Тюмени было выписано 113 протоколов о нарушениях правил содержания придомовой территории. Общая сумма штрафов составила порядка 2,4 млн рублей. В числе наиболее часто нарушающих правила оказались такие УК, как „Монолит“, „Контакт-А“, „Ямал“, „УСБ“ и „Спектр-М“», — написал мэр Тюмени в свои социальных сетях.
Он также добавил, что в праздничные дни на работу выйдут 30 бригад (150 человек) и более 80 единиц спецтехники. Электросетевые организации также подготовили около 80 дизельных генераторных установок.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!