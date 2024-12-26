Правительство Курганской области подписало договор о сотрудничестве с Почта Банком. Стороны будут взаимодействовать и предоставлять широкий спектр банковских услуг жителям региона, сообщили СМИ.
«Почта Банк и Правительство Курганской области заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены взаимодействовать в реализации экономической и социальной политики на территории региона», — пишет ТАСС. В ходе подписания соглашения былло указано, что банковская структура работает в 164 населенных пунктах области.
Со стороны курганских властей договор завизировал замгубернатора по экономической политике Сергей Гаврин. Целью сотрудничества является сохранение доступности к банковским услугам. Подписанты надеются расширить программу вкладов, крекдиитных продуктов и действия «Пушкинской карты» для молодежи.
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