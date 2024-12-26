Курганские власти подписали договор о сотрудничестве с Почта Банком

26 декабря 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

Курганцы узнают о новых программах Почта банка Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Правительство Курганской области подписало договор о сотрудничестве с Почта Банком. Стороны будут взаимодействовать и предоставлять широкий спектр банковских услуг жителям региона, сообщили СМИ. «Почта Банк и Правительство Курганской области заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены взаимодействовать в реализации экономической и социальной политики на территории региона», — пишет ТАСС. В ходе подписания соглашения былло указано, что банковская структура работает в 164 населенных пунктах области. Со стороны курганских властей договор завизировал замгубернатора по экономической политике Сергей Гаврин. Целью сотрудничества является сохранение доступности к банковским услугам. Подписанты надеются расширить программу вкладов, крекдиитных продуктов и действия «Пушкинской карты» для молодежи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Курганской области подписало договор о сотрудничестве с Почта Банком. Стороны будут взаимодействовать и предоставлять широкий спектр банковских услуг жителям региона, сообщили СМИ. «Почта Банк и Правительство Курганской области заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены взаимодействовать в реализации экономической и социальной политики на территории региона», — пишет ТАСС. В ходе подписания соглашения былло указано, что банковская структура работает в 164 населенных пунктах области. Со стороны курганских властей договор завизировал замгубернатора по экономической политике Сергей Гаврин. Целью сотрудничества является сохранение доступности к банковским услугам. Подписанты надеются расширить программу вкладов, крекдиитных продуктов и действия «Пушкинской карты» для молодежи.