Самолет авиакомпании Utair не может вылететь из Сочи в Тюмень

Прилет авиарейса Сочи — Тюмень задерживается на 18 часов
Прилет совместного рейса авиакомпаний Utair и «Ямал» по маршруту Сочи — Тюмень, задерживается на 18 часов. Информация об этом указана на онлайн-табло аэропорта Рощино. Борт должен прибыть в Тюмень 26 декабря в 1:35, однако по-прежнему остается в Сочи. В графе расчетное время прилета указаны новые данные: 20:40.
«ЮТ 4186, YC 186 Сочи — Тюмень. Планируемое время прилета: 01:35, расчетное время прилета: 20:40. Статус: задерживается», — указано на онлайн-табло аэропорта Рощино.
В адрес авиакомпании Utair направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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