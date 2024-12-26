Самолет авиакомпании Utair не может вылететь из Сочи в Тюмень

Прилет самолета авиакомпании Utair из Сочи в Тюмень задерживается на 18 часов
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Прилет авиарейса Сочи — Тюмень задерживается на 18 часов
Прилет авиарейса Сочи — Тюмень задерживается на 18 часов Фото:

Прилет совместного рейса авиакомпаний Utair и «Ямал» по маршруту Сочи — Тюмень, задерживается на 18 часов. Информация об этом указана на онлайн-табло аэропорта Рощино. Борт должен прибыть в Тюмень 26 декабря в 1:35, однако по-прежнему остается в Сочи. В графе расчетное время прилета указаны новые данные: 20:40.

«ЮТ 4186, YC 186 Сочи — Тюмень. Планируемое время прилета: 01:35, расчетное время прилета: 20:40. Статус: задерживается», — указано на онлайн-табло аэропорта Рощино.

В адрес авиакомпании Utair направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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Прилет совместного рейса авиакомпаний Utair и «Ямал» по маршруту Сочи — Тюмень, задерживается на 18 часов. Информация об этом указана на онлайн-табло аэропорта Рощино. Борт должен прибыть в Тюмень 26 декабря в 1:35, однако по-прежнему остается в Сочи. В графе расчетное время прилета указаны новые данные: 20:40. «ЮТ 4186, YC 186 Сочи — Тюмень. Планируемое время прилета: 01:35, расчетное время прилета: 20:40. Статус: задерживается», — указано на онлайн-табло аэропорта Рощино. В адрес авиакомпании Utair направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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