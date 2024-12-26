В Курганской области столкнулись автобус и фура (архивное фото)
В Курганской области на трассе пассажирский автобус смяло после лобового столкновения с грузовиком. Об этом сообщают очевидцы, предоставившие видео с места ДТП.
«Лобовое столкновение автобуса и фуры между Макушино и Бердюжье», — сообщают очевидцы telegram-каналу «ЧП Курган». Подробностей по пострадавшим пока нет.
Корреспондент URA.RU запросил комментарий по факту происшествия в управлении ГИБДД России по Курганской области. Информация будет дополнена после получения комментария.
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