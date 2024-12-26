26 декабря 2024

На курганской трассе автобус смяло после столкновения с фурой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области столкнулись автобус и фура (архивное фото)
В Курганской области столкнулись автобус и фура (архивное фото) Фото:

В Курганской области на трассе пассажирский автобус смяло после лобового столкновения с грузовиком. Об этом сообщают очевидцы, предоставившие видео с места ДТП. 

«Лобовое столкновение автобуса и фуры между Макушино и Бердюжье», — сообщают очевидцы telegram-каналу «ЧП Курган». Подробностей по пострадавшим пока нет.

Корреспондент URA.RU запросил комментарий по факту происшествия в управлении ГИБДД России по Курганской области. Информация будет дополнена после получения комментария.

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В Курганской области на трассе пассажирский автобус смяло после лобового столкновения с грузовиком. Об этом сообщают очевидцы, предоставившие видео с места ДТП.  «Лобовое столкновение автобуса и фуры между Макушино и Бердюжье», — сообщают очевидцы telegram-каналу «ЧП Курган». Подробностей по пострадавшим пока нет. Корреспондент URA.RU запросил комментарий по факту происшествия в управлении ГИБДД России по Курганской области. Информация будет дополнена после получения комментария.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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