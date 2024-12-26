В Тюмень придет похолодание

В Тюмени 29 декабря ожидается снегопад
В Тюмени похолодает до -15 градусов. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС. Такой прогноз указан на ночь 29 декабря.
«Тюмень, прогноз погоды, на 29 декабря. Температура воздуха ночью составит -15 градусов, днем воздух прогреется до -8», — сообщили в ведомстве.
В этот же день обещают небольшой снег. Ветер будет доходить 12 метров в секунду.
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