26 декабря 2024

В Тюмень придет похолодание

В Тюмени похолодает до -15 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени 29 декабря ожидается снегопад
В Тюмени 29 декабря ожидается снегопад Фото:

В Тюмени похолодает до -15 градусов. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС. Такой прогноз указан на ночь 29 декабря.

«Тюмень, прогноз погоды, на 29 декабря. Температура воздуха ночью составит -15 градусов, днем воздух прогреется до -8», — сообщили в ведомстве.

В этот же день обещают небольшой снег. Ветер будет доходить 12 метров в секунду.

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В Тюмени похолодает до -15 градусов. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС. Такой прогноз указан на ночь 29 декабря. «Тюмень, прогноз погоды, на 29 декабря. Температура воздуха ночью составит -15 градусов, днем воздух прогреется до -8», — сообщили в ведомстве. В этот же день обещают небольшой снег. Ветер будет доходить 12 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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