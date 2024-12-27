Патриарх Кирилл запретил опальному пермскому батюшке быть священнослужителем

Пермский священник Глеб Палкин, общину которого официально запретил суд, лишен духовного сана. Соответствующий указ утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщается на сайте Пермской епархии РПЦ.
«Оглашены судебные указы об извержении из сана ряда запрещенных в священнослужении клириков Пермской епархии. В частности, из священного сана были извержены: священник Глеб Палкин и протоиерей Сергий Костарев. Соответствующие решения были утверждены Святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом», — сообщает Пермская епархия РПЦ.
URA.RU рассказывало, что в 2022 году Пермская епархия запретила Палкина в служении за нарушение церковных канонов. Официальная церковь также обвинила его в сектантстве и раскольничестве. Несмотря на это опальный батюшка продолжил принимать в своем доме верующих. Одновременно с этим он возводил свой храм на пожертвования прихожан.
В 2024 году прокуратура Краснокамска обратилась в суд с требованием запретить православную общину Палкина. Суд удовлетворил требование надзорного ведомства, признав, что «действия общины угрожают интересам общества и государства».
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