Патриарх Кирилл запретил опальному пермскому батюшке быть священнослужителем

Патриарх Кирилл лишил пермского священника Глеба Палкина духовного сана
© Служба новостей «URA.RU»
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Глеб Палкин извергнут из сана
Глеб Палкин извергнут из сана Фото:

Пермский священник Глеб Палкин, общину которого официально запретил суд, лишен духовного сана. Соответствующий указ утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщается на сайте Пермской епархии РПЦ.

«Оглашены судебные указы об извержении из сана ряда запрещенных в священнослужении клириков Пермской епархии. В частности, из священного сана были извержены: священник Глеб Палкин и протоиерей Сергий Костарев. Соответствующие решения были утверждены Святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом», — сообщает Пермская епархия РПЦ.

URA.RU рассказывало, что в 2022 году Пермская епархия запретила Палкина в служении за нарушение церковных канонов. Официальная церковь также обвинила его в сектантстве и раскольничестве. Несмотря на это опальный батюшка продолжил принимать в своем доме верующих. Одновременно с этим он возводил свой храм на пожертвования прихожан.

В 2024 году прокуратура Краснокамска обратилась в суд с требованием запретить православную общину Палкина. Суд удовлетворил требование надзорного ведомства, признав, что «действия общины угрожают интересам общества и государства».

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Пермский священник Глеб Палкин, общину которого официально запретил суд, лишен духовного сана. Соответствующий указ утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщается на сайте Пермской епархии РПЦ. «Оглашены судебные указы об извержении из сана ряда запрещенных в священнослужении клириков Пермской епархии. В частности, из священного сана были извержены: священник Глеб Палкин и протоиерей Сергий Костарев. Соответствующие решения были утверждены Святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом», — сообщает Пермская епархия РПЦ. URA.RU рассказывало, что в 2022 году Пермская епархия запретила Палкина в служении за нарушение церковных канонов. Официальная церковь также обвинила его в сектантстве и раскольничестве. Несмотря на это опальный батюшка продолжил принимать в своем доме верующих. Одновременно с этим он возводил свой храм на пожертвования прихожан. В 2024 году прокуратура Краснокамска обратилась в суд с требованием запретить православную общину Палкина. Суд удовлетворил требование надзорного ведомства, признав, что «действия общины угрожают интересам общества и государства».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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