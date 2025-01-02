Глав каких муниципалитетов выберут в ЯНАО в 2025 году

В 2025 году в ЯНАО пройдет несколько избирательных кампаний в городские думы. Новые созывы депутатов выберут новых мэров. Сроки полномочий истекают у главы Муравленко Елены Молдован и главы Надымского района Дмитрия Жаромских.
Собеседники агентства в политических кругах Ямала, уверены, что мэр Муравленко будет переизбрана на еще один срок — муниципальные практики города входят в федеральные топы, и претензий к градоначальнице не наблюдается.
«У Молдован сейчас идет только первый мэрский срок. Она скорее всего будет переизбраться и, конечно, будет поддержана депутатами. Не стоит забывать, что она была одним из ближайших соратников бывшего главы города, замгубернатора Александра Подороги, который занимает важную позицию в окружном правительстве», — говорят источники.
Предполагается, что переизбрание экс-депутата ямальского заксобрания, главы Надыма Дмитрия Жаромских не настолько вероятно, как у Молдован. Однако политолог Александр Безделов уверен, что предпосылок с замене обоих чиновников нет.
"Проблем с их переизбранием [Жаромских и Молдован, — прим. ред.] не должно быть. Бесперспективные главы у Дмитрия Артюхова как правило уходят в отставку до окончания полномочий", — считает политолог Александр Безделов.
Глава города присоединит новые территории
В городе Лабытнанги и Приуральском районе ЯНАО проходит муниципальная реформа. Детали реформы на данный момент неизвестны, однако ясно, что муниципалитеты планируют объединить, а управлять новообразованным Приуральским районом будет действующая глава Лабытнанги Марина Трескова.
«Проект развития Приуральского района, предполагающий слияние с Лабытнанги сначала представят жителям, а после они должны будут поддержать изменения. При этом неясно, каким образом пройдет процедура назначения Марины Тресковой главой реформированной территории», — рассказал агентству собеседник.
По словам собеседников агентства, действующий глава Приуральского района Иван Сакал, после исчезновения своей должности в ходе реформы, сможет претендовать на мандат окружного заксобрания. Вместе с тем источники говорят, что при желании Сакал сможет перейти на работу к новому главе района Тресковой: «Он сможет стать, например, ее заместителем, такая возможность у него будет».
Перевод в заксобрание Ямала также прочат главе Ямальского района Андрею Кугаевскому — он занимает свою должность с 2012 года. Источники говорят, что получив мандат Кугаевский сможет эффективнее работать над мерами поддержки КМНС — ответственным за это направление он стал летом 2024 года.
Арест чиновника изменил расписание выборов
В 2025 году состоятся выборы депутатов дум Пуровского района и Нового Уренгоя. Новые созывы должны были проголосовать за глав местных администраций, однако выбирать мэров пришлось раньше из-за отставки ареста экс-мэра Нового Уренгоя Воронова
Главой Нового Уренгоя был назначен Антон Колодин, ранее руководивший Пуровским районом — на его место пришел экс-главврач ЦГБ Нового Уренгоя Кирилл Трапезников. Полномочия обоих чиновников закончатся только в 2029 году.
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