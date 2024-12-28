В Новом Уренгое пешеход на светофоре попал под колеса автомобиля. Видео

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В Новом Уренгое водитель сбил пешехода на светофоре
В Новом Уренгое водитель сбил пешехода на светофоре Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) группа пешеходов перебегала дорогу на светофоре и один из них попал под колеса автомобиля. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения.

«На светофоре группа людей перебегала дорогу. Один из них попал под колеса автомобиля», — сообщает telegram-канал «Импульс Севера».

Происшествие попало на видео. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу полиции, подробности выясняются

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В Новом Уренгое (ЯНАО) группа пешеходов перебегала дорогу на светофоре и один из них попал под колеса автомобиля. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. «На светофоре группа людей перебегала дорогу. Один из них попал под колеса автомобиля», — сообщает telegram-канал «Импульс Севера». Происшествие попало на видео. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу полиции, подробности выясняются
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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