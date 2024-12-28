В Новом Уренгое водитель сбил пешехода на светофоре
В Новом Уренгое (ЯНАО) группа пешеходов перебегала дорогу на светофоре и один из них попал под колеса автомобиля. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения.
«На светофоре группа людей перебегала дорогу. Один из них попал под колеса автомобиля», — сообщает telegram-канал «Импульс Севера».
Происшествие попало на видео. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу полиции, подробности выясняются
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