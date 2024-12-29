29 декабря 2024
28 декабря 2024

Голый тюменец с металлической трубой нападал на людей в магазине. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В магазине Тюмени на покупателей напал голый мужчина с металлической трубой
В магазине Тюмени на покупателей напал голый мужчина с металлической трубой Фото:

В Тюмени абсолютно голый мужчина зашел в магазин «Монетка» на улице Восстания, 13. В его руках была металлическая труба, с которой он начал кидаться на людей. Об этом сообщили очевидцы.

«Мужик пришел голый в „Монетку“ и начал нападать с железной палкой на людей. Восстания, 13», — написал один из очевидцев в группе «ЧП Тюмень» VK.

Он также приложил видео. На кадрах видно как, один из покупателей прижимает голого мужчину к полу, заламывая ему руки за спину. URA.RU отправило запрос в ГУ МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени абсолютно голый мужчина зашел в магазин «Монетка» на улице Восстания, 13. В его руках была металлическая труба, с которой он начал кидаться на людей. Об этом сообщили очевидцы. «Мужик пришел голый в „Монетку“ и начал нападать с железной палкой на людей. Восстания, 13», — написал один из очевидцев в группе «ЧП Тюмень» VK. Он также приложил видео. На кадрах видно как, один из покупателей прижимает голого мужчину к полу, заламывая ему руки за спину. URA.RU отправило запрос в ГУ МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...