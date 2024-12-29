В магазине Тюмени на покупателей напал голый мужчина с металлической трубой
В Тюмени абсолютно голый мужчина зашел в магазин «Монетка» на улице Восстания, 13. В его руках была металлическая труба, с которой он начал кидаться на людей. Об этом сообщили очевидцы.
«Мужик пришел голый в „Монетку“ и начал нападать с железной палкой на людей. Восстания, 13», — написал один из очевидцев в группе «ЧП Тюмень» VK.
Он также приложил видео. На кадрах видно как, один из покупателей прижимает голого мужчину к полу, заламывая ему руки за спину. URA.RU отправило запрос в ГУ МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.
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