01 января 2025
31 декабря 2024

В Тюмени продают дизайнерскую елку за 250 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Елка украшена необычными игрушками из Бельгии
Елка украшена необычными игрушками из Бельгии Фото:

В Тюмени выставили на продажу искусственную елку за 250 тысяч рублей. В комплекте к ней идут дизайнерские украшения. Соответствующая информация появилась на сайте бесплатных объявлений.

«Искусственнaя нoвогoдняя елка произвoдствa Бельгия. Eлка укрaшeнa дорогими дизaйнeрcкими нoвогoдними игрушками фирмы Goоdwill, нapядными бантами и cвеpкaющими вeтвями, coздaющими эффект зaснeжeнной хвои. Цена — 250 000 рублей», — говорится в объявлении.

Продавец добавляет, что елка состоит из четырех частей, в которые встроена подсветка. Дерево собиралось всего три раза.

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В Тюмени выставили на продажу искусственную елку за 250 тысяч рублей. В комплекте к ней идут дизайнерские украшения. Соответствующая информация появилась на сайте бесплатных объявлений. «Искусственнaя нoвогoдняя елка произвoдствa Бельгия. Eлка укрaшeнa дорогими дизaйнeрcкими нoвогoдними игрушками фирмы Goоdwill, нapядными бантами и cвеpкaющими вeтвями, coздaющими эффект зaснeжeнной хвои. Цена — 250 000 рублей», — говорится в объявлении. Продавец добавляет, что елка состоит из четырех частей, в которые встроена подсветка. Дерево собиралось всего три раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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