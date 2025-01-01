Елка украшена необычными игрушками из Бельгии
В Тюмени выставили на продажу искусственную елку за 250 тысяч рублей. В комплекте к ней идут дизайнерские украшения. Соответствующая информация появилась на сайте бесплатных объявлений.
«Искусственнaя нoвогoдняя елка произвoдствa Бельгия. Eлка укрaшeнa дорогими дизaйнeрcкими нoвогoдними игрушками фирмы Goоdwill, нapядными бантами и cвеpкaющими вeтвями, coздaющими эффект зaснeжeнной хвои. Цена — 250 000 рублей», — говорится в объявлении.
Продавец добавляет, что елка состоит из четырех частей, в которые встроена подсветка. Дерево собиралось всего три раза.
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