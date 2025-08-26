Уральцы смогут ездить в поездах со скидкой в 50%, но получат ее не все

Свердловские школьники и студенты получат скидку 50% на билеты на поезда
Акция в поездах начнет действовать с 1 сентября
В Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях с 1 сентября школьники с семи лет и студенты-очники смогут ездить на пригородных поездах со скидкой в 50%. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги.

«С учетом этой льготы стоимость одной поездки в электричке в границах Екатеринбургской агломерации, где действует единый городской тариф, для школьников и студентов составит всего 20 рублей», — добавили в компании. Льготный билет можно оформить в пригородных кассах и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Отмечается, что в поездку необходимо взять документы, подтверждающие льготу. Школьники должны предъявить справку общеобразовательного учреждения, а студенты — активный студенческий билет.

