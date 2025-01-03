Почти полсотни пьяных водителей задержали на тюменских трассах с начала года

ГИБДД 4 января проведет сплошные проверки на трезвость в регионе и областной столице
В Тюменской области за первые дни 2025 года задержано 43 водителя, севших за руль после употребления алкоголя. Об этом в соцсети сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«43 пьяных водителя задержаны сотрудниками Госавтоинспекции в Тюменской области с начала года», — сообщается в telegram-канале ведомства. Руководитель Управления Андрей Миллер добавил, что сегодня — 4 января, в регионе пройдут сплошные проверки на трезвость.
Сотрудники будут искать нарушителей и в областной столице. Рейды будут проходить как на выезде из города, так и в центре Тюмени.
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