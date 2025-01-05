05 января 2025

По улицам Тюмени разъезжает КамАЗ в шапке Санта-Клауса. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Шапка Санта-Клауса украсила кабину КамАЗа
Шапка Санта-Клауса украсила кабину КамАЗа Фото:

На улицах Тюмени заметили КамАЗ, кабина которого украшена шапкой Санта-Клауса. Фотографиями и видео жители поделились в социальных сетях.

«Дед Морозом может быть каждый. Такой вот „дедушка КамАЗ“ стоит в Плеханова», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях машину окрестили Санта-мазом и Дед-камазом. Тюменцы положительно оценили креатив водителя грузового авто.

Тюменский новогодний КаМАЗ
Тюменский новогодний КаМАЗ
Фото:

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На улицах Тюмени заметили КамАЗ, кабина которого украшена шапкой Санта-Клауса. Фотографиями и видео жители поделились в социальных сетях. «Дед Морозом может быть каждый. Такой вот „дедушка КамАЗ“ стоит в Плеханова», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях машину окрестили Санта-мазом и Дед-камазом. Тюменцы положительно оценили креатив водителя грузового авто.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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