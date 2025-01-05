Шапка Санта-Клауса украсила кабину КамАЗа
На улицах Тюмени заметили КамАЗ, кабина которого украшена шапкой Санта-Клауса. Фотографиями и видео жители поделились в социальных сетях.
«Дед Морозом может быть каждый. Такой вот „дедушка КамАЗ“ стоит в Плеханова», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
В комментариях машину окрестили Санта-мазом и Дед-камазом. Тюменцы положительно оценили креатив водителя грузового авто.
Тюменский новогодний КаМАЗ
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