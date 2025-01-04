04 января 2025

Политолог объяснил, чем опасны предложения Трампа по Украине

Политолог Блохин: команда Трампа хочет заморозить конфликт на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Политолог Константин Блохин назвал Украину лакомым кусочком для США Фото:

Дональд Трамп не подарит просто так Украину России из-за вложенных денег, а все предложения команды избранного президента США о мире подразумевают новую войну. Об этом в интервью URA.RU заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

«Украину накачали на 360 млрд долларов и будут качать дальше. Ресурсную базу Украины оценивают в 15 трлн долларов. Это лакомый кусок. Трамп, прагматик и бизнесмен, просто так нам ее не подарит. Даже если он сосредоточится на Китае, то поддержкой Украины займутся европейцы, он переложит на них финансовое бремя. Они боролись за Украину с середины 90-х, вовлекали ее в свою орбиту», — заявил Блохин.

По его словам, все планы, исходящие от формирующейся команды Трампа не устраивают Россию. США хотят заморозить конфликт на Украине, чтобы модернизировать свой ВПК и подготовить Украину ко вступлению в НАТО, добавил Блохин. Это станет затишьем перед бурей и отложенной войной, резюмировал собеседник URA.RU.

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Дональд Трамп не подарит просто так Украину России из-за вложенных денег, а все предложения команды избранного президента США о мире подразумевают новую войну. Об этом в интервью URA.RU заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. «Украину накачали на 360 млрд долларов и будут качать дальше. Ресурсную базу Украины оценивают в 15 трлн долларов. Это лакомый кусок. Трамп, прагматик и бизнесмен, просто так нам ее не подарит. Даже если он сосредоточится на Китае, то поддержкой Украины займутся европейцы, он переложит на них финансовое бремя. Они боролись за Украину с середины 90-х, вовлекали ее в свою орбиту», — заявил Блохин. По его словам, все планы, исходящие от формирующейся команды Трампа не устраивают Россию. США хотят заморозить конфликт на Украине, чтобы модернизировать свой ВПК и подготовить Украину ко вступлению в НАТО, добавил Блохин. Это станет затишьем перед бурей и отложенной войной, резюмировал собеседник URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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