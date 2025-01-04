Политолог объяснил, чем опасны предложения Трампа по Украине

Политолог Блохин: команда Трампа хочет заморозить конфликт на Украине

05 января 2025 в 02:30 Размер текста - 17 +

Политолог Константин Блохин назвал Украину лакомым кусочком для США Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore Дональд Трамп не подарит просто так Украину России из-за вложенных денег, а все предложения команды избранного президента США о мире подразумевают новую войну. Об этом в интервью URA.RU заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. «Украину накачали на 360 млрд долларов и будут качать дальше. Ресурсную базу Украины оценивают в 15 трлн долларов. Это лакомый кусок. Трамп, прагматик и бизнесмен, просто так нам ее не подарит. Даже если он сосредоточится на Китае, то поддержкой Украины займутся европейцы, он переложит на них финансовое бремя. Они боролись за Украину с середины 90-х, вовлекали ее в свою орбиту», — заявил Блохин. По его словам, все планы, исходящие от формирующейся команды Трампа не устраивают Россию. США хотят заморозить конфликт на Украине, чтобы модернизировать свой ВПК и подготовить Украину ко вступлению в НАТО, добавил Блохин. Это станет затишьем перед бурей и отложенной войной, резюмировал собеседник URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дональд Трамп не подарит просто так Украину России из-за вложенных денег, а все предложения команды избранного президента США о мире подразумевают новую войну. Об этом в интервью URA.RU заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. «Украину накачали на 360 млрд долларов и будут качать дальше. Ресурсную базу Украины оценивают в 15 трлн долларов. Это лакомый кусок. Трамп, прагматик и бизнесмен, просто так нам ее не подарит. Даже если он сосредоточится на Китае, то поддержкой Украины займутся европейцы, он переложит на них финансовое бремя. Они боролись за Украину с середины 90-х, вовлекали ее в свою орбиту», — заявил Блохин. По его словам, все планы, исходящие от формирующейся команды Трампа не устраивают Россию. США хотят заморозить конфликт на Украине, чтобы модернизировать свой ВПК и подготовить Украину ко вступлению в НАТО, добавил Блохин. Это станет затишьем перед бурей и отложенной войной, резюмировал собеседник URA.RU.