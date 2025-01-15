Освобожден военный из Тюменской области, взятый в плен ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменца отправят на реабилитацию
Тюменца отправят на реабилитацию Фото:

Житель Тюменской области оказался среди 25 военнослужащих, которые были возвращены из украинского плена в результате обмена. Об этом со ссылкой на уполномоченного по правам человека Тюменской области Олега Датских сообщает информационный центр правительства региона.

«Это очень хорошая новость для всех нас. Ранее в мой адрес обращалась жена участника СВО по вопросу освобождения его из плена. Сегодня он возвращен на Родину. Работа проводится совместно с уполномоченным по правам человека в РФ и Министерством обороны РФ», — указано в сообщении инфоцентра в telegram-канале.

Там добавили, что сейчас освобожденные из украинского плена военные находятся в Беларуси. После возвращения на территорию России военные пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

Ранее URA.RU писало о том, что в июле 2024 года из украинского плена был освобожден другой житель Тюменской области. Он также прошел длительную реабилитацию.

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Житель Тюменской области оказался среди 25 военнослужащих, которые были возвращены из украинского плена в результате обмена. Об этом со ссылкой на уполномоченного по правам человека Тюменской области Олега Датских сообщает информационный центр правительства региона. «Это очень хорошая новость для всех нас. Ранее в мой адрес обращалась жена участника СВО по вопросу освобождения его из плена. Сегодня он возвращен на Родину. Работа проводится совместно с уполномоченным по правам человека в РФ и Министерством обороны РФ», — указано в сообщении инфоцентра в telegram-канале. Там добавили, что сейчас освобожденные из украинского плена военные находятся в Беларуси. После возвращения на территорию России военные пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. Ранее URA.RU писало о том, что в июле 2024 года из украинского плена был освобожден другой житель Тюменской области. Он также прошел длительную реабилитацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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