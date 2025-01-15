Освобожден военный из Тюменской области, взятый в плен ВСУ

Житель Тюменской области оказался среди 25 военнослужащих, которые были возвращены из украинского плена в результате обмена. Об этом со ссылкой на уполномоченного по правам человека Тюменской области Олега Датских сообщает информационный центр правительства региона.
«Это очень хорошая новость для всех нас. Ранее в мой адрес обращалась жена участника СВО по вопросу освобождения его из плена. Сегодня он возвращен на Родину. Работа проводится совместно с уполномоченным по правам человека в РФ и Министерством обороны РФ», — указано в сообщении инфоцентра в telegram-канале.
Там добавили, что сейчас освобожденные из украинского плена военные находятся в Беларуси. После возвращения на территорию России военные пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.
Ранее URA.RU писало о том, что в июле 2024 года из украинского плена был освобожден другой житель Тюменской области. Он также прошел длительную реабилитацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!