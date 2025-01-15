15 января 2025

В Тюменской области начнутся перебои с телевещанием

В Тюменской области пройдет профилактика сетей телевещания
© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактика пройдет 17 и 21 января
Профилактика пройдет 17 и 21 января Фото:

На сетях телевещания Тюменской области 17 и 21 января пройдут профилактические работы. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра Тюменской области. Там добавили, что из-за этого будет временно прекращена трансляция 20 цифровых телеканалов и трех радиостанций.

«РТРС предупреждает жителей Тюмени и Тюменского района о проведении профилактических работ 17 и 21 января. Временно будет прекращена трансляция 20 цифровых телеканалов, а также вещание радиостанций: Радио России, Маяк и Вести-FM», — указано в сообщении инфоцентра.

На всех передающих станциях будет проведена проверка систем электроснабжения, измерение параметров передатчиков и антенно-фидерных устройств, а также прочистка оборудования. Профилактика является ежеквартальной. 

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На сетях телевещания Тюменской области 17 и 21 января пройдут профилактические работы. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра Тюменской области. Там добавили, что из-за этого будет временно прекращена трансляция 20 цифровых телеканалов и трех радиостанций. «РТРС предупреждает жителей Тюмени и Тюменского района о проведении профилактических работ 17 и 21 января. Временно будет прекращена трансляция 20 цифровых телеканалов, а также вещание радиостанций: Радио России, Маяк и Вести-FM», — указано в сообщении инфоцентра. На всех передающих станциях будет проведена проверка систем электроснабжения, измерение параметров передатчиков и антенно-фидерных устройств, а также прочистка оборудования. Профилактика является ежеквартальной. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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