В Тюменской области начнутся перебои с телевещанием

На сетях телевещания Тюменской области 17 и 21 января пройдут профилактические работы. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра Тюменской области. Там добавили, что из-за этого будет временно прекращена трансляция 20 цифровых телеканалов и трех радиостанций.
«РТРС предупреждает жителей Тюмени и Тюменского района о проведении профилактических работ 17 и 21 января. Временно будет прекращена трансляция 20 цифровых телеканалов, а также вещание радиостанций: Радио России, Маяк и Вести-FM», — указано в сообщении инфоцентра.
На всех передающих станциях будет проведена проверка систем электроснабжения, измерение параметров передатчиков и антенно-фидерных устройств, а также прочистка оборудования. Профилактика является ежеквартальной.
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