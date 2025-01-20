Онколог из Тюмени получит награду в Кремле

Врач тюменского онкоцентра названа лучшим онкологом для взрослых
Онколога Эсмиру Хан, работающую в тюменском онкоцентре, наградят в Кремле. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.
«Церемония награждения премии „Будем жить“ пройдет в Государственном Кремлёвском дворце 1 февраля. Победителем в номинации „Лучший онколог для взрослых“ стала онколог центра „Медицинский город“ Эсмира Хан.
Отмечается, что премию вручают за особый вклад в борьбураковыми заболеваниями. Награждение пройдет при поддержке Совфеда, Госдумы и Минздрава РФ в рамках дня борьбы против рака.
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