20 января 2025

Онколог из Тюмени получит награду в Кремле

© Служба новостей «URA.RU»
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Врач тюменского онкоцентра названа лучшим онкологом для взрослых
Врач тюменского онкоцентра названа лучшим онкологом для взрослых Фото:

Онколога Эсмиру Хан, работающую в тюменском онкоцентре, наградят в Кремле. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.

«Церемония награждения премии „Будем жить“ пройдет в Государственном Кремлёвском дворце 1 февраля. Победителем в номинации „Лучший онколог для взрослых“ стала онколог центра „Медицинский город“ Эсмира Хан.

Отмечается, что премию вручают за особый вклад в борьбураковыми заболеваниями. Награждение пройдет при поддержке Совфеда, Госдумы и Минздрава РФ в рамках дня борьбы против рака.

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Онколога Эсмиру Хан, работающую в тюменском онкоцентре, наградят в Кремле. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства. «Церемония награждения премии „Будем жить“ пройдет в Государственном Кремлёвском дворце 1 февраля. Победителем в номинации „Лучший онколог для взрослых“ стала онколог центра „Медицинский город“ Эсмира Хан. Отмечается, что премию вручают за особый вклад в борьбураковыми заболеваниями. Награждение пройдет при поддержке Совфеда, Госдумы и Минздрава РФ в рамках дня борьбы против рака.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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