В Тюмени началось строительство логистического центра федерального ритейлера «Монетка». Об этом в своем telegram-канале заявил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.
«Еще одно значимое направление — логистика. В декабре прошлого года в Тюменском районе введена в эксплуатацию первая очередь крупного логистического центра „Ozon“. Активное развитие логистической инфраструктуры продолжится и на других площадках. В частности, в Тюмени, началось строительство логистического центра торговой сети „Монетка“», — указано в сообщении Пантелеева.
Он добавил, что тюменские власти ведут переговоры о строительстве в регионе других складских и распределительных комплексов. Поэтому Тюмень как крупный логистический хаб имеет большие перспективы.
Ранее URA.RU писало о том, что торговая сеть магазинов «Монетка» построит логистический центр в Тюмени. Реализацию проекта стоимостью 2,1 миллиарда рублей планируют завершить в 2025 году.
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