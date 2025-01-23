В Тюмени началось строительство логистического центра торговой сети «Монетка»

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Стоимость проекта превышает два миллиарда рублей
Стоимость проекта превышает два миллиарда рублей Фото:

В Тюмени началось строительство логистического центра федерального ритейлера «Монетка». Об этом в своем telegram-канале заявил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

«Еще одно значимое направление — логистика. В декабре прошлого года в Тюменском районе введена в эксплуатацию первая очередь крупного логистического центра „Ozon“. Активное развитие логистической инфраструктуры продолжится и на других площадках. В частности, в Тюмени, началось строительство логистического центра торговой сети „Монетка“», — указано в сообщении Пантелеева.

Он добавил, что тюменские власти ведут переговоры о строительстве в регионе других складских и распределительных комплексов. Поэтому Тюмень как крупный логистический хаб имеет большие перспективы.

Ранее URA.RU писало о том, что торговая сеть магазинов «Монетка» построит логистический центр в Тюмени. Реализацию проекта стоимостью 2,1 миллиарда рублей планируют завершить в 2025 году.

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В Тюмени началось строительство логистического центра федерального ритейлера «Монетка». Об этом в своем telegram-канале заявил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. «Еще одно значимое направление — логистика. В декабре прошлого года в Тюменском районе введена в эксплуатацию первая очередь крупного логистического центра „Ozon“. Активное развитие логистической инфраструктуры продолжится и на других площадках. В частности, в Тюмени, началось строительство логистического центра торговой сети „Монетка“», — указано в сообщении Пантелеева. Он добавил, что тюменские власти ведут переговоры о строительстве в регионе других складских и распределительных комплексов. Поэтому Тюмень как крупный логистический хаб имеет большие перспективы. Ранее URA.RU писало о том, что торговая сеть магазинов «Монетка» построит логистический центр в Тюмени. Реализацию проекта стоимостью 2,1 миллиарда рублей планируют завершить в 2025 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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